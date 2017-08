Eutins Mehrheiten verschieben sich

Werden die Ausschüsse nach der politischen Sommerpause in Eutin neu besetzt? Diese Frage stellt sich nach dem Austritt von Olaf Schmidt aus der CDU und seiner jüngsten Erklärung, Interesse an einer Zusammenarbeit mit der SPD-Fraktion zu haben.

Mit dem Austritt Schmidts aus der CDU verlor die CDU-Fraktion ihre knappe Mehrheit. Ohne Schmidt haben beide Parteien – SPD und CDU – jeweils neun Mandate. Stimmen die Fraktionsmitglieder der SPD in interner Sitzung der Zusammenarbeit mit Schmidt zu, würde sich die einstige CDU-Mehrheit zugunsten der SPD verschieben. Doch auch ohne eine Zusammenarbeit mit Schmidt, sind die Mehrheitsverhältnisse in Eutins Kommunalpolitik nun andere – „theoretisch kann nun jede Fraktion einen Antrag auf Neubesetzung der Ausschüsse stellen“, erklärt Bürgervorsteher Dieter Holst.

Was bei all der Diskussion vergessen wird, ist der eigentliche Auslöser des zweiten großen Krachs in der CDU-Fraktion binnen eines Jahres: Es ging um die Erhöhung der Aufwandsentschädigung der Aufsichtsratsmitglieder der Stadtwerke. Olaf Schmidt, von der CDU in dieses Gremium entsandt, stimmte im Hauptausschuss für die geplante Erhöhung, seine damaligen CDU-Fraktionskollegen aber dagegen. Schmidt aber war das Zünglein an der Waage, das letztlich dafür sorgte, dass die aus Sicht der Erhöhungsgegner „exorbitante Steigerung“ beschlossen wurde. Denn in jenem Ausschuss saß anstelle von Margret Möller (FDP) vertretungsweise Jens-Uwe Dankert (FDP und ebenfalls im Aufsichtsrat der Stadtwerke), der anders als mit Möller abgestimmt, ebenfalls für die Erhöhung seine Hand hob.

Was dann folgte, scheint typisch für diese Kleinstadt zu sein: Drohungen, Aufschäumen, Eskalation. Schmidt fühlte sich von seinem einstigen Fraktionsvorsitzenden Matthias Rachfahl unter Druck gesetzt, „Fraktionszwang und Demokratiebeugung lass ich mit mir nicht machen“, so Schmidt. Rachfahl trommelte trotz Sommerpause den Hauptausschuss ein zweites Mal zusammen: Ein neuer Beschluss sollte den alten kippen. „Man wolle Zeit gewinnen“, „in Ruhe noch einmal über alles reden“, „erhöhen ja, aber gleich so viel?“ – lauteten politische Stimmen auf Eutins Wochenmarkt. Doch der zweite Hauptausschusstermin änderte an der Beschlusslage nichts, sondern verhärtete die Fronten.

Schmidt kam einem vermeintlichen Bündnis in grüner Tracht, die allesamt gegen ihn gewesen seien, zuvor und verkündete seinen Austritt aus der CDU und aus der Fraktion. „Seit erstem August bin ich kein Mitglied mehr der CDU, die Bestätigung meines Austrittes habe ich von der Kreisgeschäftsstelle schriftlich bekommen“, sagt Schmidt.

Auf die Zusammenarbeit mit der SPD angesprochen, sagt Schmidt: „Die SPD ist auf mich zugekommen, wir verstehen uns gut und gerade in der Streitfrage der Aufwandsentschädigungen hat die SPD aus meiner Sicht am vernünftigsten reagiert.“ Weil Schmidt ein Mandat habe, brauche er der SPD für eine Zusammenarbeit in der Fraktion aber nicht beizutreten. Hans-Georg-Westphal, SPD-Fraktionsvorsitzender, sagte dazu gestern: „Wir werden das nach der Sommerpause Ende August in der Fraktion beraten.“ Ein Beitritt in die Partei sei nicht unbedingt Forderung für die Zusammenarbeit, jedoch müsse sich derjenige mit den Zielen der SPD identifizieren. In der Vergangenheit habe es bereits zwei Fraktionsmitglieder gegeben, die nicht in der Partei waren, erinnert sich Westphal. Aber: „Schmidt hat das Heft in der Hand, tritt er der SPD bei, ist er durch sein Mandat automatisch in der Fraktion.“

Wie geht es nach der politischen Sommerpause weiter? „Ich werde meiner Fraktion empfehlen, die Neubesetzung der Ausschüsse zu beantragen“, sagt Westphal. Doch darüber müsse auf der Sitzung Ende August erst noch abgestimmt werden. Gibt es dafür eine Mehrheit, werde er dies beim Vorsteher der Stadtvertretung, Dieter Holst, für die Tagesordnung der nächsten Sitzung (geplant am 11. Oktober) einreichen. Gibt es keine Einigung zwischen den Parteien, entscheidet in der Pattsituation das Losverfahren bei der Neubesetzung der Ausschüsse, hat die SPD bis dahin die Mehrheit, hat sie das erste Zugriffsrecht.

von Constanze Emde

erstellt am 16.Aug.2017 | 00:59 Uhr