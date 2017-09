Eutins kultureller Schatz, die Landesbibliothek, feiert Jubiläen

vergrößern 1 von 1 Foto: Röhlk 1 von 1

Gleich vier Gründe, um zu feiern, gab es Freitagabend für den Leiter der Eutiner Landesbibliothek, Dr. Frank Baudach, und geladene Gäste: Vor 180 Jahren wurde die herzogliche Bibliothek öffentlich, vor 30 Jahren der historische Bestand wiederbelebt, vor 25 Jahren die Forschungsstelle zur historischen Reisekultur eingerichtet und vor zehn Jahren die „Stiftung Eutiner Landesbibliothek“ gegründet.

Bevor Dr. Georg Ruppelt, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats, den Abend mit einer launigen Betrachtung zur Zukunft des Buches beschloss und Baudach eine fast fertige, noch nicht gedruckte Dokumentation zu 25 Jahren Reiseforschung in Bälde in Aussicht stellte, würdigten Staatssekretär Dr. Oliver Grundei in Vertretung der verhinderten Kulturministerin Karin Prien, Landrat Sager in seiner Funktion als Stiftungsvorstand, Joachim Wallmeroth, Vorstandsmitglied der Sparkasse Holstein, Klaus Schöfer, Vorsitzender des 1987 gegründeten Fördervereins „Freunde der Eutiner Landesbibliothek“ und Baudach selbst Geschichte und Bedeutung der Einrichtung.

Grundei hob hervor, „wie glücklich wir uns in Schleswig-Holstein schätzen können, so einen bibliothekarischen Schatz zu haben“. Sager erinnerte an den Verdienst der Bibliothekarin Ingrid Bernin-Israel, der es vor 30 Jahren gelungen sei, den historischen Buchbestand zum Leben zu erwecken, und an die Zeit Anfang der 90er-Jahre, als man das historische Kavalierhaus am Schloss erwarb und aus Mitteln der Zonenrandförderung renovierte, bevor die Bibliothek dort 1994 einzog. Mit der Forschungsstelle habe man „einen Schatz hier in Eutin, um den andere uns beneiden“. Nach 2000 sei die laufende Finanzierung trotz Landesförderung schwierig geworden, die Hauptlast habe beim Kreis gelegen, was erhebliche Kopfschmerzen bereitete. Mit dem Ziel, die Einrichtung zu erhalten, nachhaltig zu sichern, den wissenschaftlichen Anteil auszubauen und für nachfolgende Generationen zu bewahren, erfolgte vor zehn Jahren die Gründung der Stiftung Eutiner Landesbibliothek und der sie fördernden, gleichnamigen Sparkassenstiftung. Heute befinde sich die Landesbibliothek in der Erfolgsspur, so Sager: „Wir sind ein kleines bisschen stolz darauf.“ Wallmeroth kündigte für den Herbst eine Zustiftung von 450 000 Euro zugunsten der Stiftungen an und nannte die Summe von insgesamt 3,765 Millionen Euro, die der Unterstützung der Landesbibliothek zugute kam und zugute kommen werde. Die Bibliothek sei ein kultureller Schatz und beinhalte das gesamte Schrifttum zur Geschichte der Region. Überregionale Strahlkraft maß Wallmeroth der Forschungsstelle zur Reiseliteratur bei.

Baudach erzählte von drei Vorgängerbibliotheken, die zwischen 1816 und 1823 in Eutin zusammen kamen, und führte seine Zuhörer bis ins Jahr 1608 zurück, als erstmals eine Bibliothek der Eutiner Fürstbischöfe nachgewiesen war. 1000 Bände umfasste der Bestand im Schloss. 1816 kaufte Herzog Peter Friedrich Ludwig die 8000-bändige Büchersammlung des Oldenburgischen Gelehrten und Literaten Gerhard Anton von Halem und 2000 Bände des Kieler Hauptmanns August Moritz Appenfelder hinzu. 1823 wurden 3000 Bände der Fürstbischöflichen Sammlung aus Plön nach Eutin zurückgeführt. 1833 kam die herzogliche Sammlung im Weber-Gymnasium unter und wurde 1837 öffentlich. Durch Zukäufe und private Schenkungen wuchs die Sammlung bis 1911 auf 36000 Bücher an, war ab 1926 im Kreishaus untergebracht und gelangte über weitere Stationen ins „Kavalierhaus“.