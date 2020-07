Eutin : Eutins Kino braucht dringend Besucher

Das „Cine Royal“ hat derzeit elf Filme im Programm – das sind manchmal mehr, als täglich Zuschauer kommen. Die Betreiber sind ratlos: „Ohne Gäste müssen wir dicht machen.“

Avatar_shz von Constanze Emde

01. Juli 2020, 18:23 Uhr

Eutin | „Keine Zeit zu sterben“ heißt der neue James-Bond-Film, in den die Eutiner Kinobetreiber Gisela und Fredy Müller im Frühjahr alle Hoffnungen gesetzt hatten. „Keine Zeit zu sterben“ könnte als Motto aber auch ebenso für das Eutiner „Cine Royal“ selbst stehen. Das einzige, aber essenzielle, das den Müllers fehlt, sind ausreichend Kinogäste. „Ohne Gäste wird es bald kein Kino mehr geben, dann müssen wir dicht machen“, sagt Gisela Müller mit Tränen in den Augen.

Streamingdienste, fehlende Neustarts und Strandwetter

Jeden Cent aus der Erbschaft der Schwiegermutter und eigenem Ersparten sei ins Eutiner Kino geflossen, doch Corona macht es den Müllers – wie vielen anderen Kulturbetrieben auch – schwer, zu überleben. Das Kino-Problem ist vielschichtig: Abos der Streamingdienste für den heimischen Fernseher und nicht zuletzt die Vorab-Veröffentlichung von Disney-Neuheiten bevor sie im Kino liefen, machten es dem Kino schwer, Gäste für sich zu begeistern, so Müller. Der Sommer sei prinzipiell mit Strandwetter und Urlaubszeit auch nicht die Kinohauptsaison und in diesem Jahr kommt erschwerend hinzu, dass es keine Neuerscheinungen gebe wegen Corona. „Alle neuen Filme aus Amerika müssen erst dort in den Kinos gelaufen sein, bevor sie in anderen Ländern gezeigt werden. Doch die Amerikaner sind viel stärker von Corona betroffen und die Kinos dort immer noch zu“, sagt Gisela Müller. Weil sie im kleinen Eutiner Kino mit zwei Sälen (zusammen rund 200 Sitzplätze) noch nicht alle neuen Filme des Jahres gezeigt haben, können sie sich derzeit noch mit einem Programm von elf Filmen helfen– „da ist für jeden etwas dabei“.

„Conni und Kater Mau“ läuft als Bundesneustart

Ein Bundesneustart gab es gestern, der – so hofft das Paar – Familien mit Kindern zu Gästen werden lässt: „Conni und Kater Mau spielen wir donnerstags bis samstags 14.30 Uhr und täglich 16 Uhr“, sagt Gisela Müller und fügt hinzu: „Wir halten uns an alle Auflagen und Vorschriften. Im Foyer bitten wir um Mundschutz, am Platz können die Gäste den abnehmen und wie gewohnt Popcorn zum Film oder etwas anderes genießen mit unserem gewohnten Tischservice.“ Mit Klebeband auf dem Boden werden die Abstände markiert, die in der Schlange oder beim Betreten des Kinosaals einzuhalten sind. Auch die Sitzreihen sind versetzt abgesperrt, sodass der Abstand eingehalten werde. „Oft haben wir leider nur ein oder zwei Familien oder gar nur zwei Gäste im ganzen Saal. Den Film zeigen wir natürlich trotzdem“, so Müller. Denn das Betreiber-Paar, das seit Jahrzehnten Kino „macht“, braucht jeden Euro.

„Am Preis kann es nicht liegen“

Die Pacht, die Neben- und Stromkosten sowie die Miete für den Filmverleih bleiben unabhängig von der Auslastung der Vorstellung als monatliche Posten.

Die Sonntagsmatiné mit anspruchsvolleren Filmen oder Romanverfilmungen laufe derzeit noch am besten. Warum Familien oder Eutiner den Weg ins hiesige Kino nicht finden, ist den Müllers ein trauriges Rätsel: „Am Preis kann es eigentlich nicht liegen: Für Kinder nehmen wir in den Nachmittagsvorstellungen 4,50, Erwachsene zahlen einen Euro mehr. Touristen aus Köln und Gäste aus Hamburg sagen, dass es hier so günstig ist“, sagt Gisela Müller. Ihre Vermutung: „Für die Zeit nach dem Kino ist hier abends natürlich nichts für Jugendliche los, wo sie noch hinkönnen. Deshalb fahren die dann wahrscheinlich eher nach Kiel oder Lübeck.“

Im Herbst/Winter sollen die amerikanischen Neustarts auf der deutschen Leinwand zu sehen sein

Ihre Hoffnung: „Die Eutiner und Menschen aus dem Umland erinnern sich an das Kino in der Königstraßenpassage und kommen mal wieder als Gäste vorbei. Viele gute Filme, so Müller, sollen im Herbst/Winter anlaufen: Neben James Bond im November sollen dann voraussichtlich auch der Kinderfilm „Peter Hase 2“ oder der neue „Mission Impossible“ sowie „Top Gun 2“ mit Tom Cruise auf dem deutschen Markt und der Eutiner Leinwand landen.