Eutins Großprojekte werden konkret

Die großen Themen wie der Neubau des Feuerwehrgerätehauses, die Dreifeldhalle am Alten Güterbahnhof oder die Sanierung der historischen Reithalle beschäftigen Eutin teilweise schon mehrere Jahre. Kein Wunder also, dass Monika Obieray (Grüne), Vorsitzende des Bauausschusses, es als „ech-ten Meilenstein“ bezeichnet, wenn am Mittwochabend Vergaben für die Planungsleistungen mehrheitlich beschlossen wurden. „Jetzt gehen wir in die Vorbereitung der Bauanträge, das ist ein großer Schritt“, sagte Obieray auf Nachfrage. Und Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt sagt: „Die Multiprojektlage wird bleiben.“

Mit der Planung der Sanierung der Historischen Reithalle wurde das Büro PFP Planungs GmbH mit Professor Jörg Friedrich aus Hamburg beauftragt. Damit entschieden sich Politik und Verwaltung für den Sieger des Architektenwettbewerbs (wir berichteten). Die Planungskosten belaufen sich auf rund 615 000 Euro.

Für den Fortschritt der Dreifeldsporthalle wurde die Planung für das Tragwerk sowie die thermische Bauphysik für insgesamt rund 135 000 Euro vergeben.

Das Projekt, an dem die Stadt Eutin wohl am längsten arbeitet, ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses am Festplatz. „Damit sind wir seit 2008 beschäftigt. Wir hatten eigens dafür mal einen Feuerwehrausschuss gegründet, der sich insbesondere mit der Standortfrage auseinander gesetzt hatte. Aber die Zeit war auch dringend notwendig, um das detailliert und gut vorzubereiten“, sagt Obieray. Mit der Objektplanung, der Tragwerksplanung sowie der technische Gebäudeausrüstung seien Büros beauftragt (insgesamt rund 850 000 Euro), der Baubeginn wird für Ende 2018 angestrebt.

Die Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule an der Elisabethstraße bekommt eine neue Schulküche für rund 70 000 Euro, auch das hat der Bauausschuss vor längerem beschlossen und Mittel dafür im Haushalt eingestellt. Am Mittwochabend wurde die Firma, die ein entsprechendes Angebot hatte, mit der Ausführung beauftragt.



