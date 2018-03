„Eutinern liegt Rosengarten am Herzen“

150 Interessierte kamen zum Bürgerforum: Mehrheit plädiert für drei Parkplätze und Verkehrsberuhigung / Baubeginn für Ende September ab Voßplatz geplant

von Constanze Emde

29. März 2018, 00:25 Uhr

Die Signale, die vom Bürgerforum am Dienstagabend ausgingen, sind eindeutig: Nicht nur die Geschäftsleute und die Verwaltung bevorzugen so wenige Parkplätze wie möglich, um die Aufenthaltsqualität im Rosengarten größtmöglich zu verbessern, auch andere Eutiner, die sich zu Wort meldeten, ermutigten Stadt und Politik, an der Ursprungsidee des Wettbewerbs festzuhalten und so viel wie möglich davon umzusetzen.

Bauamtsleiter Henning Schröter stellte drei Varianten für den Ausbau des Rosengartens vor mit drei, sechs und acht Stellplätzen. Der vom Ausschuss geforderte Prüfauftrag mit zehn Stellplätzen sei nicht umzusetzen gewesen, so Schröter. Schon bei der Version mit acht Stellplätzen sei der notwendige Eingriff und Verzicht auf Bäume und Bänke zu groß: „Dann würde das ähnlich wie heute als fast durchgängige Stellplatzanlage erscheinen“, sagte Schröter und machte nochmals deutlich: „Die von uns bevorzugte Variante ist die mit drei Stellplätzen.“

Zur Erinnerung: Die Idee zum Bürgerforum und die Diskussion um die Stellplatzzahl im Rosengarten kamen erst auf, nachdem im vergangenen Stadtentwicklungsausschuss die „Ursprungsidee“ von drei Parkplätzen überraschend gekippt wurde. Angestoßen hatte das WVE-Vorstandsmitglied Thomas Menke mit dem Hinweis, welche Einbußen und finanzielle Sorgen seinerseits an jedem Parkplatz hingen. Kaufleute aus dem Rosengarten hatten sich daraufhin zu Wort gemeldet, vor Bürgermeister und Ausschussmitgliedern ihre andere Sichtweise geschildert und um eine „merkliche Verbesserung der Aufenthaltsqualität in ihrer Straße“ gebeten (wir berichteten). Beim Vorortbesuch des Bürgermeisters vergangenen Freitag verfestigte sich das Bild: „Gut 85 Prozent der Kaufleute vor Ort wollen diese zehn Parkplätze nicht“, sagte Bürgermeister Carsten Behnk am Dienstagabend in den Schlossterrassen zur Einführung ins Bürgerforum.

Gut 150 Eutiner, darunter Geschäftsleute, Eigentümer, Anwohner, Mitglieder des Mobilitätsbeirates und Stadtvertreter, waren der Einladung der Stadt gefolgt, mehr über den geplanten Ausbau des Rosengartens zu erfahren. Die Parkplätze waren neben den bereits gefällten Bäumen am Wisser-Platz die beiden großen Themen.

Henning Schröter machte deutlich, dass ein Beschluss der Politik zwingend am 19. April gebraucht werde, um überhaupt in diesem Jahr noch Ende September mit den Bauarbeiten anfangen zu können und 2020 – so lange soll die „Maßnahme Rosengarten“ dauern – mit dem Markt und der Königstraße weitermachen zu können. Schröter: „Wir haben massive Arbeiten am Untergrund. Es gibt diverse Schadensbilder an den Versorgunsgleitungen und Hausanschlüssen. Die Stadtwerke erneuern den Schmutz- und Regenwasserkanal komplett, das erklärt die lange Bauzeit.“ Losgehen soll es in der Straße vom Voßplatz aus – die Straße am Rosengarten ist dann für den Verkehr gesperrt. „Vorab wollen wir ein Parkleitsystem installieren und hoffen so, den Durchgangsverkehr in der Straße auch langfristig reduzieren zu können“, sagte Schröter. Die Geschwindigkeit im Rosengarten soll insgesamt auf 20 Kilometer pro Stunde reduziert werden, die Fußgängerampel im Übergang zur Königstraße soll weg, die Ampel am Voßplatz hingegen nur noch den Fußgängern ein Queren ermöglichen und nicht mehr den Autofahrern freie Fahrt signalisieren. Damit erhoffe sich Verwaltung eine zusätzliche Verkehrsberuhigung, „wenn Autofahrer merken, dass sie da nicht so schnell wegkommen“, schilderte Karen Dyck vom Bauamt.

Verkehrsexperte Heiner Monheim machte sich stark gegen zwei Wortmeldungen, wonach Verkehrsberuhigung oder Fußgängerzonen gleich Totengräber seien: „Wir haben in Deutschland 5000 Fußgängerzonen, 30 000 verkehrsberuhigte Bereiche und die laufen erfolgreich. Der Handel lebt davon, dass man von einer Seite auf die andere gehen kann, Schaufenster und Fassaden wirken können.“ Monheim sprach sich außerdem für ein eigenes kommunales ÖPNV-Netzwerk aus, das in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken finanziert und vom Diesel-Gelenkbus auf Elektro umgestaltet werden könne. Doch Behnk winkte ab: Er sehe Eutin nicht in der Finanzstärke, dies zu stemmen.

Ein Anwohner erinnerte an die „Bedürftigkeit von Kunden und Lieferanten, in die Straße fahren und auch mal etwas ausladen zu müssen.“ Ehepaar Struck von Strucks Fashion bat um geregelten Lieferverkehr, ähnlich wie in Lübeck, bis 11 und nach 18 Uhr, dann sei viel für die Kunden getan.

Propst Peter Barz hatte einen wichtigen Rat für die Stadtvertreter: „Lassen Sie sich nicht von einem Gewerbetreibenden ins Boxhorn jagen, der hat nicht die alleinige Deutungshoheit. Ich erwarte von Ihnen als gewählte Volksvertreter, dass Sie sich Gedanken machen, wie wir eine attraktive Stadt für alle Eutiner hinbekommen – Einheimische, Touristen und Händler.“ Er bekam Applaus dafür.

Und was sagt die Politik? „Den Eutinern liegt die Straße am Herzen, das wurde heute Abend deutlich“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Matthias Rachfahl. Die CDU sei immer für die Ursprungsvariante gewesen und „wir stehen zu maximal drei Parkplätzen“. Detlef Kloth (SPD) zeigte sich persönlich auch von der Variante mit drei Stellflächen überzeugt, „aber die Infos von heute Abend werden wir in der Fraktionssitzung noch besprechen.“ Jens Rose-Zeuner vom Mobilitätsbeirat zeigte sich voller Hoffnung: „Diese Signale kann Politik einfach nicht überhören. Die Mehrheit will einfach nicht mehr als drei und damit hätte der Rosengarten richtig gewonnen.“