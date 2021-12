Basketball : Eutinerinnen scheiden im Landespokal beim Kieler TB II aus

Paulina Paaschburg erweist sich trotz der Niederlage als Führungsspielerin des Oberligisten.

17. Dezember 2021, 15:45 Uhr

Kiel | Die Basketballerinnen der BG Ostholstein warten weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis. Sie sind im Landespokal beim Kieler TB II aus geschieden,denn sie verloren mit 50:62(22:35) Punkten.

„Wir haben uns selbst geschlagen“, haderte BG-Trainer Raphael Bröker mit dem Ergebnis. Die Kielerinnen hätten in den entscheidenden Momenten mehr Glück gehabt. Sein Team habee früh zurückgelegen und danach viel Kraft investieren müssen, die am Ende gefehlt habe. Die Verteidigung habe einen guten Job gemacht, allen voran die jüngsten Spielerinnen Frida Schwartau, Carina Petzold und Emma Reichert. Doch das Team sei im Angriff zu hektisch gewesen. Paulina Paaschburg setzte mit ihrer Erfahrung die Mitspielerinnen in Szene oder traf selbst. Bei mehr Cleverness der jungen Spielerinnen wäre das Ergebnis knapper ausgefallen, meint Bröker.

Jede seiner Spielerinnen habe Punkte erzielt. Die BG-Punkte teilten sich Paulina Paaschburg (17), Emma Reichert (7), Jana Jacobsen (6), Frida Schwartau (5), Juliane Krohn, Lina Marquardt, Carina Petzold (je 4), Cilia Langer (2) und Jara Kurth (1). Jetzt geht es in die Winterpause. „Wenn wir 2022 keinen Lockdown haben, würde der Spielbetrieb am 15. Januar weitergehen“, stellt Raphael Böker fest.