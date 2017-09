Eutiner Treppe: Wie sinnvoll ist sie noch?

von Constanze Emde

erstellt am 29.Sep.2017 | 00:46 Uhr

Aus einem „schönen Entree“ wurde der „Stachel im Fleisch“: Bürgervorsteher Dieter Holst fand bei der Einwohnerversammlung am Mittwochabend, zu der er geladen hatte, um gemeinsam mit Bürgermeister Carsten Behnk über zahlreiche Projekte der Stadt zu berichten, deutliche Worte auf die Treppenanfrage von Johannes Nielsen. Der Eutiner wollte wissen: „Was kostet die Treppe? Wann ist sie fertig und sehen Sie noch die Notwendigkeit der Realisierung dieser Maßnahme?“

Holst erklärte: „Sie war gewollt, geplant und nicht rechtzeitig fertig. Es ist wie ein Stachel im Fleisch und dieses Problem muss gelöst werden.“ Nach seinen Informationen müsse die Treppe gebaut werden, um nicht noch weitere Kosten zu verursachen. Holst sprach damit die möglicherweise fällig werdenden Fördermittel an, die die Stadt Eutin für den Ausbau der Straße am Mühlenberg aus dem Städtebaufördermitteltöpfen bekommen hat – mit der wichtigen Maßgabe des Verbindungsstückes Treppe vom Mühlenberg hinunter zur Peterstraße. Probleme mit der Telekom verlängerten die Jahre andauernde Diskussion um die Treppe schließlich soweit, dass der Bau nicht nur nicht zur Landesgartenschau fertig wurde, sondern immer noch nicht in Aussicht steht.

Mit Blick auf die Planungen der Erweiterung des ZOBs bleibt die Frage, wer die Treppe noch finden soll, wenn die Ampel vor den Durchgang des Seniorenzentrums „Protalis“ wie geplant verlegt wird und dies noch durch die Aufpflasterung an dieser Stelle zusätzlich betont wird. „Das müssen wir uns dringend nochmal vor Ort anschauen“, sagte Bauausschussvorsitzende Monika Obieray (Grüne) gestern. Gerne hätte Obieray das Thema längst auf der Tagesordnung, doch die Verwaltung sei noch nicht so weit, wieder fehle eine Zusage der Telekom.

Die SPD hatte ihren Antrag zum Wegfall der Treppe vor der Sommerpause im Bauausschuss zurückgezogen. „Die Statik ist fertig, die Ausschreibungen können erfolgen“, hieß es im Juli aus dem Bauamt. Die Baukosten für die beschlossene amphitheaterähnliche Treppe liegen bei 154 000 Euro. Ob die Treppe schon beauftragt ist, konnte gestern seitens der Stadt nicht bestätigt werden. Laut Obieray stelle sich wegen der Fördermittel auch nicht die Frage, ob Treppe oder nicht, sondern „ob kleine oder große Lösung. Darüber müssen wir sprechen“.

