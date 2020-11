Einsatz in Stormarn : Eutiner THW mit Bagger im Räumeinsatz

Kräfte aus Eutin, Bad Oldesloe und Lübeck unterstützten Sonntag, 8. November, Räumarbeiten in Stubbendorf.

von Achim Krauskopf

08. November 2020, 16:43 Uhr

Stubbendorf | Ein Bauernhof in Stubbendorf (Kreis Stormarn) ist gestern Morgen niedergebrannt. Zu Räum- und Löscharbeiten wurden die beiden Fachgruppen Räumen des Technischen Hilfswerkes (THW) aus den Ortsverbänden Eutin und Lübeck angefordert: Aus Eutin wurde ein Bagger an den Einsatzort gebracht, aus Lübeck ein Radlader. Mit Hilfe der THW-Fahrzeuge wurden einsturzgefährdete Gebäudeteile des Reiterhofes gezielt niedergelegt, um Zuwegungen zu schaffen und so das Löschen von Glutnestern zu ermöglichen. Außerdem unterstützte ein Fachberater des THW-Ortsverbandes Bad Oldesloe die Einsatzleitung der Feuerwehren zu Einsatzmöglichkeiten des THW. Der Einsatz dauerte bis in den Sonntagnachmittag hinein an.

Wie Thorben Schultz vom Landesverband des THW erläutert, können aufgrund des modularen Aufbaus des THW und seiner spezialisierten Fachgruppen spezielle Rettungs- und Bergungstechnik schnell und zielgerichtet auch überregional zum Einsatz kommen, um Einheiten von Feuerwehren und anderen Hilfeleistungsorganisationen zu unterstützen. Speziell ausgebildete Fachberater des THW könnten der Einsatzleitung vor Ort bei Bedarf THW-Facheinheiten aus umliegenden Ortsverbänden zur Unterstützung anbieten.

Bei dem Großfeuer wurde am frühen Sonntagmorgen ein mehr als 100 Jahre alter Bauernhof an der B 75 in Stubbendorf zerstört. Über 100 Feuerwehrleute von acht Freiwilligen Feuerwehren aus Stormarn und der Feuerwehr Stockelsdorf-Mori aus Ostholstein waren im Einsatz, nachdem Nachbarn um 4.21 Uhr das Feuer entdeckt hatten. Zusammen mit Nachbarn wurden mehrere Pferde aus den Stallungen des Hofes geholt und auf einer nahegelegenen Koppel in Sicherheit gebracht. Noch während der Löscharbeiten holten Feuerwehrleute der FF Reinfeld zwei Katzen aus dem brennenden Gebäude.

