Drachenreiter von Cornelia Funke : Eutiner Theater spielt „Fantastisches“

Die Eutiner „Mischpoke“ spielt im Advent den „Drachenreiter“, in dem der Silberdrache Lung nach dem rettenden Ort sucht, denn er ist der Letzte seiner Art.

Avatar_shz von Juliane Kahlke

28. November 2019, 14:25 Uhr

Eutin | Es geht um Freundschaft und Zusammenhalt, um die Suche nach einem Zuhause aber auch den Willen zu leben, der „Drachenreiter“ hat es dem Eutiner Theater Mischpoke angetan. Der Roman, mit dem Autorin Cornelia Funke weltweit Erfolg hatte, hat die Laienschauspieler in seinen Bann gezogen. Mit Regisseur Alexander Grau studiert das Ensemble die Geschichte über den Silberdrache Lung ein. Die letzten Proben laufen. Am Samstag, 30. November, 15 Uhr ist im „Binchen“ Premiere. Weitere acht Aufführungen und vier Sondervorstellungen folgen. Der Vorverkauf hat gut begonnen.

Es ist die 23. Spielzeit des Theaters, in der das geheime Versteck der letzten Silberdrachen von den Menschen bedroht wird. Silberdrache Lung weiß, dass irgendwo, zwischen den Gipfeln des Himalaja versteckt, die ursprüngliche Heimat der Drachen liegen soll, ein Ort, an dem sie in Ruhe und Frieden leben können, genannt der „Saum des Himmels“.

Weil aber niemand weiß, wo genau dieser wundersame Ort liegt, macht sich der Drache Lung mit dem Koboldmädchen Schwefelfell auf die große Suche. Schon in Hamburg begegnet ihnen der Waisenjunge Ben, der sie auf ihrer Reise begleiten wird. Noch ahnen die drei nicht, dass es etwas viel Bedrohlicheres als die Menschen gibt: den schrecklichen Nesselbrand. Es ist der Goldene, der die Drachen seit Jahrhunderten jagt.

Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten. Dafür plaudert Kostümbildnerin Angelika Wallbrecht aus dem Nähkästchen. Mit Dörte Holst hat sie Drachen, Kobolde, Menschenwesen eingekleidet. Dabei hatten sie Unterstützung von Martina Feldmann. Sie sorgt bei den Neuen Eutiner Festspielen für die Ausstaffierung der Profischauspieler, und hatte angeboten, die Köpfe der drei Drachen zu formen.

So erhielten Silberdrache Lung, sein Silberdrache-Mädchen und der gefährliche goldene Drache ihre Köpfe mit Hörnern, Augen und Nüstern aus Pappmaché. Das Tragesystem der kunstvollen Köpfe fertigten Angelika Wallbrecht und Dörte Holst. Was sich unter dem Pannesamt befindet bleibt Geheimnis der Gestalterinnen.

Die Schauspieler tragen die Drachenköpfe auf ihren eigenen oder vor der Brust. Der Übergang zum eigenen Gesicht und dem Kostüm erscheint fließend, es ist das Werk von Maskenbildnerin Pia Susemihl.

Lieblicher aber genauso ausdrucksstark springen die Kobolde Schwefelfell, Kiesbart und Burr-burr-tschan auf die Bühne. Schwefelfell beginnt mit Silberdrache seine große Reise, die Suche nach dem sicheren Ort. Nach und nach gesellen sich Homunkulus Fliegenbein, das Mädchen Guinever mit Professor Wiesengrund hinzu. Das sind aber noch nicht alle, die die Reise zum „Saum des Himmels“ erleben werden.

Wie immer wird es bis zum Spielende noch die ein oder andere Änderung geben. Offen bleibt: Wird der Drache Feuer spucken?

Es spielen Lennart Seidensticker, Wencke Susemihl, Holger Schröder, Uwe Wallbrecht, Bettina Frost, Marya Nikolaeva, Dietmar Feiock, Sandra Böss, Osman Karabiber, René Wallbrecht, Tim Aldrup, Kim Dwuzet und Jasper Stöckel. Regie führt Alexander Grau.

Die Termine im „Binchen“:

Samstag, 30. November (Premiere),

Sonntag., 1. Dezember,

Sa. 7. Dezember, So. 8. Dezember,

Sa. 14. Dezember, So. 15. Dezember,

Sa. 21. Dezember, So. 22. Dezember.

Die Vorstellungen beginnen um 15 Uhr, die Karten gibt es bei der Tourist-Info Eutin www.holsteinischeschweiz.de/tourist-info-eutin. Sie informiert über die Sondervorstellungen für Schulen.

theater-eutiner-mischpoke.jimdo.com.