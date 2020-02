Eutiner Tafel gibt künftig Leinen- statt Plastikbeutel aus

von Achim Krauskopf

21. Februar 2020, 14:14 Uhr

Eutin | Die Zahlen hätten ihn selbst erstaunt, sagt Reinhard Brüser von der Eutiner Tafel und meint dabei die Plastiktüten, die im Laufe eines Jahres an die Kunden ausgegeben werden: Rund 40.000 Tüten, auch Knotenbeutel oder Hemdchen-Tüten genannt, dienten der Tafel im Jahr für die Ausgabe von Brötchen und Brot.

Das ist seit einigen „Tagen vorbei: Alle Abholer haben Leinenbeutel bekommen, die sie für den Transport von Brot und Brötchen immer wieder mitbringen sollen. Das klappt bereits, wie Monika Gertenbach beobachtet hat, erstaunlich gut: „Die Akzeptanz ist extrem hoch: Über 90 Prozent der Abholer bringen die Beutel wieder mit.“ Und für eine Übergangszeit werde auch noch mal eine Plastiktüte genommen, wenn der Beutel vergessen werde. Aber in Kürze sollen keine Plastikbeutel mehr ausgegeben werden.

Ermöglicht wurde der Kauf der Leinenbeutel mit 400 Euro von der Bürgerstiftung Eutin.

Bis zu 280 Abholer kommen nach Auskunft von Reinhard Brüser jede Woche zur Tafel, insgesamt 750 Menschen würden so unterstützt. Dem unterschiedlichen Bedarf an Brötchen und Brot entsprechend gab es Leinenbeutel in zwei Größen.

Die Tafel zeige, wie leicht sich Plastikmüll vermeiden lasse, stellte Hans-Ingo Gerwanski von der Bürgerstiftung fest. Die Leinenbeutel seien nicht nur eine nachhaltige Lösung, sondern hätten auch einen großen Vorteil: „Brötchen, die knusprig sind, bleiben es auch. Und mit dem Leinenbeutel können sie auch in den Kühlschrank gelegt werden.“

Eine weitere wichtige Forderung aus hygienischer Sicht erfüllen sie auch: „Die Beutel lassen sich einfach waschen“, betont Reinhard Brüser.