Eutiner Stadtfest: Vorbereitung läuft auf Hochtouren

Bei der Einteilung der Stände für das Eutiner Stadtfest an diesem Wochenende, 19. und 20.August, legt die Eventmanagerin selbst Hand an: Claudia Falk (rechts) markiert gemeinsam mit Lea Nachbarschulte die Bereiche, in denen sich an der Stadtbucht die Gastronomen aufbauen können. Auf dem Foto zeichnet sie gerade den Bereich für das Streichelgehege des Ziegenhofes ein. Der komplette Aufbau beginnt heute Abend, deshalb sind Lübecker Straße, die Peterstraße, der Jungfernstieg und die Straße am Rosengarten ab 19 Uhr komplett gesperrt. Parktipps auf Seite 3



von Constanze Emde

erstellt am 18.Aug.2017 | 00:36 Uhr