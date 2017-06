Eutiner spendet 1000 Euro für Hinweise auf Tat

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

Die Zerstörung der vier Bäume an der Stadtbucht in der Nacht zu Samstag beschäftigt viele Menschen in der Stadt weiterhin (wir berichteten): Ein Eutiner fasste gestern den Entschluss, 1000 Euro für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, zu spenden. „Die permanenten Angriffe auf das Gemeinschaftseigentum der Eutiner ist auch ein Angriff gegen mich persönlich und somit möchte ich, dass der oder die Täter unbedingt zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte der Eutiner, der anonym bleiben möchte. Es gebe aus seiner Sicht so viele Bürger, die schon Mitverantwortung übernehmen und auch den neuentstandenen Seepark mitbeschützen, Müll und Beschädigungen beseitigen. Für diejenigen, die das still und leise machen, möchte er eine Stimme sein und hofft, mit den 1000 Euro die Menschen, die etwas gesehen haben, aufzurütteln und Bescheid zu geben, wer so etwas macht. Hinweise direkt an die Polizei 04521/8010 oder an 04521 / 7791905 (der OHA steht in Kontakt mit Spender und Polizei). Die Beete hat unterdes ein stadtbekannter, etwa 80 Jahre alter Radfahrer hergerichtet, der nach Zeugenaussagen auch die Baumstümpfe gerade abgeschnitten haben soll, nachdem er die Verwüstung entdeckte. „Er hat es nur gut gemeint, vielleicht dachte er, er könnte so etwas retten“, so ein Anwohner.

von Constanze Emde

erstellt am 21.Jun.2017 | 00:19 Uhr