Eutin : Eutiner Schulneubau in der Diskussion

Dienstagabend berät der Schulausschuss in einer Sondersitzung ab 18 Uhr erstmals öffentlich über die Machbarkeitsprüfung. Auch die Krux der Fragestellung der Bürgerinitiative wird Thema sein.

von Constanze Emde

15. Januar 2019, 10:09 Uhr

Drei Eutiner traten im Sommer an, um Politik und Verwaltung zum Neudenken bei der Schullandschaft in Eutin zu bewegen. Thorben Junge, Ivo Stock und Ursula Jacobsen-Priefer sammelten Unterschriften, weil sie sich dafür stark machen wollten, dass auch Gemeinschaftsschüler der Wisser-Schule das Bestmögliche bekommen – aus ihrer Sicht einen Neubau am See neben dem schon beschlossenen Neubau der Grundschule.

1850 Unterschriften werden derzeit für die Zulässigkeit des Bürgerentscheids geprüft. Braucht es den Entscheid noch? Oder sind die Ziele der BI mit der Machbarkeitsprüfung für die Wilhelm-Wisser-Schule inklusive eigener Turnhalle und Aula am Berg „gute Lösung“ und Kompromiss genug? Das wird sich heute Abend im Schulausschuss ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zeigen.

Fakt ist, wenn es keinen Kompromiss gibt und der Entscheid kommt, lähmt es alle bislang geplanten Vorhaben – auf Seiten der Grundschule sowie der Gemeinschaftsschule. Denn die BI verbindet mit ihrer Begründung auf der Rückseite der Unterschriftenliste „die Aufhebung aller bislang gefassten Beschlüsse“ zum Neubau der Grundschule samt Turnhalle sowie der Erweiterung der WWS. Das heißt: Nach einem Entscheid müsste von vorn begonnen werden. Der Zeitplan der Verwaltung für den Neubau der Grundschule samt Halle am kleinen See, dessen Einweihung eigentlich für die Sommerferien 2021 geplant war, ist schon jetzt nicht mehr zu halten. Aber eine derzeit fertige Ausschreibung für das Vorhaben müsste ebenfalls in der Verwaltungsschublade liegen bleiben, bis der Entscheid durch ist. Die BI selbst brachte den 26. Mai, Tag der Europawahl, ins Gespräch.

Die BI-Fragestellung („Sollen die Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule (Standort Eutin) und die Grundschule (Standort ,Kleiner See‘) einen Neubau am Standort ,Kleiner See‘ erhalten und soll an diesem Standort eine Drei-Feld-Sporthalle gebaut werden, die beide Schulen für den Schulsport nutzen können?“) dürfte eine Abstimmung zumindest aus Sicht vieler aktueller und künftiger Grundschuleltern verhindern, wenn sie nicht gleichzeitig ein Schulzentrum wollen. In einer Schulkonferenz der Gustav-Peters-Grundschule wurde zum wiederholten Male geäußert, dass sich die Mehrheit eine neue Grundschule am See aber ohne großes Schulzentrum wünsche. In der Fragestellung ist der schon beschlossene Neubau aber mit der Campuslösung verknüpft (wir berichteten).



Bisher gefasste Beschlüsse





Der Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales hat in seiner Sitzung am 21.November 2017 den Neubau der Grundschule am Standort „kleiner See“ auf Grundlage des beschlossenen Raumprogrammes inklusive einer 1,5 Feld-Halle beschlossen.

Die Planungen für die Dreifeldhalle am ehemaligen Güterbahnhof wurden im Schulausschuss am 6. November 2018 auf Eis gelegt, bis weitere Ergebnisse und Entscheidungen zur Machbarkeitsprüfung der Wilhelm- Wisser-Schule am Berg vorliegen. Im heute Abend stattfindenden Ausschuss lautet der Beschlussvorschlag: „Der Bau der 3-Feld-Sporthalle am Güterbahnhof wird gestoppt, der Standort nicht mehr für eine 3-Feld-Sporthalle vorgesehen.“

Die Ergebnisse der Machbarkeitsprüfung für die Wilhelm-Wisser-Schule wurde kurz vor Weihnachten im Informationssystem der Stadt veröffentlicht.