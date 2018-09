Eutiner Schulen sind Thema

von Constanze Emde

24. September 2018, 10:34 Uhr

Der heutige Schulausschuss, 25. September, ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, hat viele Themen zur Schulentwicklung Eutins auf der Tagesordnung: Neben der Diskussion um einen möglichen Neubau der Wisserschule sowie die Stellungnahme des Schulrates, geht es um ein neuzubauendes Förderzentrum für geistige Entwicklung am Standort Kleiner See. Außerdem beantragt die SPD eine Kostenschätzung eines möglichen Neubaus der Wisser-Gemeinschaftsschule samt Sporthalle am Kleinen See. Über den Fördermittelantrag des Vereins Blues-Baltica für das Blues-Fest sowie die Challenge wird ebenso beraten werden wie über die Förderung von Classical Beat.