„Sea-Watch“-Aktivist : Eutiner Notfallsanitäter berichtet von seiner Arbeit

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Eutin und die Evangelische Jugend in der Holsteinischen Schweiz laden zu dem Vortrag ein.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

10. Februar 2020, 15:04 Uhr

Eutin | „Sea-Watch“ ist eine gemeinnützige Initiative, die sich die zivile Seenotrettung von Flüchtlingen zur Aufgabe gemacht hat. Kai Anders, gebürtiger Eutiner und Familienvater, fährt seit 2017 regelmäßig an Bord der „Sea-Watch 3“ bei Rettungseinsätzen im zentralen Mittelmeer mit. Auf diese Weise konnte er schon zahlreiche Menschenleben retten. Einblicke in die Arbeit gibt es am Donnerstag, 20. Februar, um 19 Uhr bei dem Vortrag „Als Notfallsanitäter auf der Sea-Watch 3“, zu dem die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Eutin und die Evangelische Jugend in der Holsteinischen Schweiz laden einladen.

Christian Grodotzki

Angesichts der humanitären Katastrophe leistet „Sea-Watch“ Nothilfe. Wie auch die von der Evangelischen Kirche in Deutschland mitgegründete Initiative „United4resucue – gemeinsam retten“ setzt sich „Sea-Watch“ dafür ein, dass die Seenotrettung wieder als staatliche Aufgabe wahrgenommen wird. Das kürzlich von „United4rescue“ ersteigerte Forschungsschiff „Poseidon“ soll nach dem Umbau dem Verein „Sea-Watch“ für seine Rettungsmissionen im Mittelmeer zur Verfügung gestellt werden.

Der Vortrag am 20. Februar findet im Gemeindesaal an St. Michaelis, Schloßstraße 2, statt. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Über eine Spende für den Verein „Sea-Watch“ freuen sich jedoch Referent und Veranstalter.