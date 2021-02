Kunstaktion wird verlängert : Eutiner Kulturtelefon ist ein „Renner“

Bei Anruf ist es ein Gedicht oder Prosa.

von Achim Krauskopf

02. Februar 2021, 15:11 Uhr

Eutin | „Wir hatten gehofft, dass unsere Kulturtelefon-Aktion auf wohlwollende Zustimmung stoßen würde. Aber dass sie auf so große und einhellige Begeisterung treffen würde, haben wir nicht erwartet,“ sagt Wolfgang Griep, der Vorsitzende des Kulturbundes Eutin. Er verknüpft damit die Ankündigung, dass angesichts der umfangreichen positiven Reaktionen die Aktion um eine Woche verlängert wird.

Der Kulturbund hatte, wie berichtet, seinen Vereinsmitgliedern angeboten, in der letzten Januar-Woche einen Anruf eines Schauspielers zu „bestellen“, der ein Gedicht oder ein kleines Stück Prosa vorliest. Nach der vereinsintern gut gelaufenen Woche war das gleiche Angebot der breiten Öffentlichkeit für die aktuelle Woche vom 1. bis 7. Februar unterbreitet worden.

Dr. Griep weiter: „Es sind nicht nur die Angerufenen, die sich durch das Vorgelesene bereichert fühlten und durch die Tatsache, privat und von Mensch zu Mensch mit einer Schauspielerin oder einem Schauspieler über das Gehörte plaudern zu können, sondern sind auch die Anrufer, die endlich und auf eine ganz private Weise ein lebendiges Gegenüber haben, das sie in dieser kulturlosen Zeit so sehr vermissen müssen.“ Neben Zeitungsartikeln habe auch das Schleswig-Holstein-Magazin des NDR-Fernsehens einen Beitrag produziert (Sendezeitpunkt: Dienstag, 2. Januar, zwischen 19.30 und 20 Uhr im Dritten Programm des NDR)

Griep: „Wir freuen uns natürlich über all diese Reaktionen – und verlängern darum unser Kulturtelefon um eine weitere Woche.“ Wer mag, darf sich in den Tagen bis 15. Februar jeweils zwischen 16 und 22 Uhr eine Stunde aussuchen, in der er angerufen werden möchte. Und er darf wählen, ob Gedicht oder Prosa und Klassik oder Moderne. Griep: „Sie dürfen sich natürlich auch überraschen lassen.“

Anrufer seien eine Schauspielerin oder ein Schauspieler aus der Reihe der Künstler, die schon häufiger in Eutin aufgetreten sind, aber in dieser Coronazeit nicht an einem Theater in Lohn und Brot stehen. Dabei werden auf der Interetseite die Namen Charlotta Bjelvenstam, Christian Kaiser, Franziska Mencz, Uta Krause, Christian Dieterle und Volker Ranisch erwähnt.

Interessenten melden sich per Telefon (04521/779538, Anrufbeantworter), schicken eine E-Mail (theater@kulturbund-eutin.de) oder gehen über das Kontaktformular auf der Homepage des Kulturbundes (www.kulturbund-eutin.de) oder schicken einen Brief oder eine Postkarte an Kulturbund Eutin, Postfach 427, 23694 Eutin. Wichtig sind: Name, Tag und Stunde, Telefonnummer, unter der man angerufen werden möchte, sowie Gedicht oder Prosa, Klassik oder Moderne oder überraschen lassen.