Eutiner Kinder klingeln für ihre Rechte

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 21.Sep.2017 | 00:34 Uhr

Mit Fahrradklingeln, Rasseln und dem lauten Rufen nach dem Bürgermeister lockten gestern – am Weltkindertag – 14 Kinder aus Einrichtungen des Deutschen Kinderschutzbundes Carsten Behnk aus seinem Amtszimmer des Rathauses, um ihm von ihren Rechten zu erzählen. „So bin ich ja noch nie zu einem Termin gerufen worden“, sagt Behnk, als er vor den Kindern steht.

Die, die ein Transparent in der Hand haben, halten es ihm direkt unter die Nase. Lennard (4) aus der Kinderinsel machte den Anfang: „Bärenpups und Mäusetier, diese Welt gehört zu mir! Krötenquark und Hexensprung, ich will jetzt Beteiligung! Partizipation ist ein Kinderrecht“, liest Behnk laut ab und nickt zustimmend: „Das ist auch wichtig.“ Kitaleiterin Uta Steinkamp nutzt die Chance, Behnk von der Kindervertretung in der Kinderinsel zu erzählen: „Wir finden es toll, dass Eutin jetzt ein Kinder- und Jugendparlament hat und würden es klasse finden, wenn auch Kindergartenkinder mit einbezogen würden. Denn viele Kinder haben schon Demokratieerfahrung.“

Matthias Thoms, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes, überreichte mit Heidi Feilke, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Ortsverband Eutin, die Kinderrechte in Übergröße zum „sichtbaren Aufhängen“. „Kinder sind die besten Experten in ihren Sachbereichen ihres Lebens und es ist wichtig, sie nicht immer nur auf ihre Pflichten, sondern auch Rechte hinzuweisen“, betonte Thoms. Beim Kinderschutzbund werde Beteiligung schon gelebt, Thoms könne nur ermutigen, das in anderen Bereichen außerhalb der Kitas auch auszuprobieren. „Der Kinderschutzbund setzt sich immer wieder für Chancengleichheit ein und macht sich für die Schwachen stark. Das setzt natürlich voraus, dass die Institutionen auch mit entsprechenden Mitteln ausgestattet werden“, betonte Thoms. In insgesamt 28 Orts- und Kreisverbänden setzt sich der Kinderschutzbund für die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz ein. Denn im Kinderschutz-Alltag werde immer wieder deutlich, wie wenig Gewicht das Kindeswohl manchmal habe. „Die Kinder sind unsere Zukunft, das hat, glaube ich jeder verstanden“, sagte Behnk.

Bei der Kinderfragerunde am Ende wünschte sich Henry das große Schiff wieder an den Großen Eutiner See. „Das hätte ich auch gern, aber so einfach geht es leider nicht“, sagte Behnk. Die Idee mit den Kindergartenkindern und der Beteiligung wolle er aber gern mitnehmen.