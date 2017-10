vergrößern 1 von 1 Foto: Emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 25.Okt.2017 | 00:24 Uhr

Ein großer Haufen Bauschutt ist vom ersten Firmensitz des Landhandels Körber geblieben. Am Donnerstag begann der Abriss des alten Wohnhauses in der Elisabethstraße direkt neben dem DRK-Gebäude. Der Eutiner Kaufmann Christian Boock (53) will hier einen Neubau mit sechs Wohneinheiten errichten und die Elisabethstraße in ihrer dichten Bebauung ein Stück modernisieren. Seite 9