Eutiner hatten großen Redebedarf

von Constanze Emde

erstellt am 29.Sep.2017 | 00:31 Uhr

„Wir haben viele Aufgaben mitbekommen“, fasst Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt die Einwohnerversammlung mit mehr als 70 Eutinern zusammen.

Bürgervorsteher Dieter Holst hatte zur Information über die „wichtigen Angelegenheiten der Stadt“ am Mittwochabend in den Saal der einstigen Schlossterrassen geladen, über die er gemeinsam mit Bürgermeister Carsten Behnk informierte. Doch nicht nur die Verwaltung, auch die Bürger hatten Informations- und Redebedarf – das wurde schnell deutlich. Stadtverschuldung, Schulsanierung, gesperrte Wege, Baustellen und Straßenausbaubeiträge und Mitbestimmung sind nur ein Teil der Themen, die den Bürgern wichtig waren.

Holst plädierte in seiner Einstiegsrede für das bisherige Schulsanierungskonzept (erst die Halle am Alten Güterbahnhof, dann die Wisser-Schule am Berg und die Gustav-Petersschule am Kleinen See ertüchtigen). „Wir haben fraglos Nachholbedarf“, sagte er. Aber Kritik, wie sie in Eutin stattfinde, neige immer dazu, die Stadt und ihre Projekte „davor und danach nach außen hin schlecht zu machen“. Auch für die Stadtvertreter legte er ein gutes Wort ein: „Die Politiker, die das allesamt ehrenamtlich machen, machen sich die Entscheidungen nicht leicht. Ohne Ehrenamt wäre vieles nicht möglich.“ Und wer nur Kritik äußere, ohne aktiv zu werden, müsse sich die Frage gefallen lassen: „Was tust du eigentlich für die Gemeinschaft?“ Holst lud mit Blick auf die anstehende Kommunalwahl die Kritiker und Interessierten ein, sich politisch zu engagieren.

Auf die „Multiprojektlage Eutins“ verwies Bürgermeister Carsten Behnk. Neben der fortschreitenden Stadtsanierung freute sich das Stadtoberhaupt über die positiven Signale seitens des Jugendherbergswerkes: „Wir haben als Stadt alles vorbereitet, der Bebauungsplan ist auf den Weg gebracht.“ Vertreter des Jugendherbergswerkes stellten gestern Abend auf einer Sitzung die Machbarkeitsstudie für eine Jugendherberge in Eutin vor (mehr dazu lesen Sie in der morgigen Ausgabe). Nachholbedarf sehe Behnk besonders sauf dem Tourismus-Sektor, verglichen mit der Ostseeküste sei Eutin ein eher rückläufig frequentierter Standort. Behnk warb in Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses – nur eines der zahlreichen Großprojekte, die 2018 starten sollen – für die ehrenamtliche Tätigkeit in Eutins Wehr: „Die Feuerwehr ist nur so stark, wie die Eutiner sie machen.“ Abschließend lobte und dankte er allen Ehrenamtlichen, die sich für die Stadt engagierten und das auch weiterhin tun.

Die Zeit der Anregungen und Anfragen nutzten einige Bürger: Anlieger des Fritz-Reuter-Wohnquartiers schilderten ihre Probleme aufgrund des gesperrten Gorch-Fock-Weges. „Unsere Mitarbeiter kümmern sich darum“, hieß es dazu gestern aus dem Rathaus. Die Geschäftsführerin der Bau- und Siedlungsgenossenschaft bat auf Nachfrage um Verständnis: „Wir können niemanden durch die Baustelle lassen. Doch wenn die 21 neuen Wohnungen im ersten Quartal 2018 fertig sind, wird auch der Weg wieder neu hergestellt sein.“

Manfred Berger beschrieb mit einem Kloß im Hals seine Sorgen, wegen der Straßenausbaubeiträge, die nach der Sanierung des Dosenredders/Galgenberg fällig werden: „Ich als über 80-Jähriger habe keine Chance mehr, das abzutragen. Das ist unsozial. Hat die Stadt keine anderen Möglichkeiten? Andere Städte machen das auch nicht“ Behnk verwies auf die aktuelle Gesetzeslage und räumte ein, das es „schwierige Situationen“ gebe.

Für Unmut sorgte auch der Ersatz-ZOB, der noch immer keinerlei Wetterschutz biete. „Sobald die Teile da sind, bauen meine Kollegen das auf“, sagte eine Baubetriebshofmitarbeiterin aus dem Publikum. Malte Tech (FWE) nutzte die Einwohnerversammlung, um seine Idee des Schulneubaus samt Halle am Kleinen See noch einmal auf die Tagesordnung der Stadtvertretung zu setzen. Das geht in einer Einwohnerversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit. Am Kleinen See sei dann immer noch Platz für eine Dreifeldhalle, warb Tech für seine Idee. Im jüngsten Schulausschuss fand dies keine Mehrheit (wir berichteten). Auch bei der Einwohnerversammlung wies Behnk darauf hin, dass Tech den Bau der geplanten Sporthalle am Güterbahnhof per Antrag nicht stoppen könne.

Außerdem wurden die Themen Sauberkeit in der Innenstadt sowie Aktualisierung des Klimakonzeptes per Einwohnerbeschluss an die städtischen Gremien verwiesen.