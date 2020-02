Überschwemmung im Dosenredder : Eutiner Garten wird zur Seenlandschaft

OHA-Leser Helmut Sönnichsen hat die Situation in seinem Garten mit der Kamera dokumentiert.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

14. Februar 2020, 19:45 Uhr

Eutin | „Land unter“ im heimischen Garten. Das Hochwasser rund um die Straße Dosenredder hat aber einen simplen Grund: Die Entwässerung funktioniert mal wieder nicht, konstatierte Helmut Sönnichsen. „So wird der Strandkorb noch etwas warten müssen“, sagte der OHA-Leser und drückte in seinem Garten auf den Auslöser der Kamera. OHA-Leser, die ebenfalls den anderen Lesern ein schönes Foto schenken möchten, senden ihre Aufnahmen per E-Mail an redaktion.eutin@shz.de. Name, Adresse und ein paar Worte zum Motiv nicht vergessen. Die Veröffentlichung erfolgt honorarfrei.