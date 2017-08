Eutiner Festspiele sind schuldenfrei

Die Eutiner Festspiele ziehen nach Saisonende ein positives Fazit: Zwar ist die Zahl der verkauften Karten mit 16 000 unter den erhofften Erwartungen geblieben. Dank guter Kalkulation gelinge es aber, ins nächste Wirtschaftsjahr schuldenfrei zu starten, sagte Festspiel-Geschäftsführerin Sabine Kuhnert gestern zufrieden.

Die Altlasten der Vorgänger, die die neu gegründete GmbH seit 2015 zum sparsamen Umgang zwangen, können beglichen werden. „Es freut mich sehr, dass wir unser Vorhaben mit dem allergrößten sparsamen wirtschaften erreicht haben und gleichzeitig an Glaubwürdigkeit gewinnen konnten“, sagte Kuhnert. Das bedachte Wirtschaften gehe in der nächsten Saison weiter. „Das ist verpflichtend, damit wir uns inhaltlich noch mehr weiterentwickeln können“, sagte Kuhnert.

Der Kartenvorverkauf für 2018 startet bereits am 16. Oktober. Das weltbekannte Musical „My fair Lady“ von Frederick Loewe und Alan J. Lerner und Giuseppe Verdis Opernklassiker „La Traviata“ werden die Spielzeit 2018 bestimmen. Das Musical steht zehn Mal auf dem Spielplan udn feiert am 6. Juli Premiere, der Opernklassiker wird sechs Mal aufgeführt. Wie viele Sonderveranstaltungen es nächstes Jahr geben wird und ob die „Wolfsschlucht“ als Cross-Over-Projekt ebenfalls wieder auf dem Spielplan steht, sei derzeit noch nicht endgültig entschieden. Aber so schlecht, wie die Sonderveranstaltungen in diesem Jahr gelaufen seien – die 2000 fehlenden Karten rühren hauptsächlich aus den mangelnden Verkäufen der vier Sonderveranstaltungen – werde es im nächsten Jahr keine vier Termine geben.

„Die Entscheidung für 2017 mit einer Operette als Publikumsmagnet in die Spielzeit zu gehen, hat sich als richtig erwiesen“, sagte Kuhnert gestern. Auch das Wetter habe mitgespielt, nur an drei Tagen habe es geregnet. Der Musical-Abend sei hauptsächlich vom jüngeren Publikum gut angenommen worden. Die Uraufführung der Cross-Over-Produktion „Die Wolfsschlucht“ von Leo Siberski und Per Baierlein habe beim Publikum für Begeisterung und Standing Ovations gesorgt, die Zahl der verkauften Karten blieb aber ebenfalls deutlich unter den Erwartungen (wir berichteten). Ein Termin für die Wiederaufnahme werde derzeit diskutiert. Seite 3



von Constanze Emde

erstellt am 29.Aug.2017 | 00:27 Uhr