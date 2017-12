Eutiner Eisbahn wird gut besucht

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 20.Dez.2017 | 00:58 Uhr

„Die gut 10 000 Besucher vom Vorjahr schaffen wir mit Sicherheit“, ist Fred Bohnstengel, zuständig für die Eutiner Eisbahn, überzeugt. Besonders in den Ferien, die morgen beginnen, steigt die Besucherzahl noch einmal, wenn ab 11 Uhr das Eis für alle offen ist. Soi-Ha (v. l.), Milena und Jana wollen dann auf jeden Fall häufiger Eislaufen, sagten sie gestern. Einschränkungen der Öffnungszeiten gibt es nur an den Feiertagen: Weihnachten und Silvester ist die überdachte Bahn von 9 bis 15 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Weihnachtstag sowie an Neujahr von 12 bis 17 Uhr. Kinder zahlen 2,50 Euro pro Stunde, ab 15 Jahren kostet die Stunde drei Euro, ein Paar Leischuhe 2,50 Euro.