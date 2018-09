Eutiner Duell im Finale

Bei den Badminton-Landesmeisterschaften besiegt Malte Gerdes knapp Peer Grünewald

von Harald Klipp

27. September 2018, 21:14 Uhr

Fünf Nachwuchsspieler aus Eutin starteten bei den Landesmeisterschaften im Badminton in Neumünster. Ausgespielt wurden sowohl Einzel- als auch Doppel- und Mixeddisziplinen der Altersklassen U11 bis U19. Erfolgreichster Eutiner war Malte Gerdes von der BSG Eutin mit zwei ersten Plätzen im U15-Einzel und -Doppel sowie einem dritten Platz im U17-Mixed. Alina Rose (ebenfalls BSG Eutin) wurde im U13-Doppel Erste und im U13-Mixed Zweite. Peer Grünewald vom PSV Eutin gelangen ein Sieg im U15-Doppel und ein zweiter Platz im U15-Einzel.

121 Spieler kämpften um die Podestplätze. Mit dabei: Peer Grünewald vom PSV Eutin sowie Malte Gerdes, Alina Rose, Jonathan Schmüth und Timon Severin von der BSG Eutin. Das spielerische Gesamtniveau habe deutlich unter dem der Vorjahre gelegen, meint Trainer Tim Grünewald vom PSV Eutin. Badminton auf höchstem technischen Niveau sei vor allem in den Halbfinal- und Finalspielen zu sehen gewesen. Im U17-Mixed erkämpfte der 14jährige Malte Gerdes mit seiner Partnerin Alina Kümmel (SV Henstedt-Ulzburg) einen respektablen dritten Platz.

Zusammen mit seinem langjährigen Doppelpartner Peer Grünewald gewann Malte Gerdes ungefährdet die Doppelkonkurrenz in der Altersklasse U15. Alina Rose startete an der Seite von Leonhard Freistedt (Kisdorf) im U13-Mixed mit einem zweiten Platz in das Turnier. Sie krönte ihren Auftritt in Neumünster kurz darauf mit einem Sieg im U13-Doppel an der Seite von Leonie Page (Schleswig 06). Badminton auf höchstem technischen Niveau gab es in den Einzelkonkurrenzen. Malte Gerdes hatte sich ungefährdet bis ins U15-Finale vorgespielt und traf dort auf seinen Doppelpartner Peer Grünewald, der es im Halbfinale schwer hatte. Peer Grünewald musste gegen Jannik Schlüter bei dessen Heimspiel in Neumünster über drei hart umkämpfte Sätze gehen und sein bestes Badminton aufbieten, um in das Finale einzuziehen. Auch das Endspiel ging über drei Sätze. Der erste Satz ging mit 21:17 an Malte Gerdes, der zweite mit 21:8 überraschend deutlich an Peer Grünewald. Der dritte Satz ging beim Stand von 20:20 in die Verlängerung. Beide Spieler neutralisierten sich über weite Strecken – zu gut kennen sich die Doppelpartner. Am Ende setzte sich Malte Gerdes durch, der 22:20 gewann. Gold für Malte Gerdes, Silber für Peer Grünewald.