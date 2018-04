Eutiner CDU auch für drei Kurzzeit-Stellplätze

von Achim Krauskopf

06. April 2018, 12:30 Uhr

Nach der Sanierung der Straße Am Rosengarten wird es nur noch drei Kurzzeit-Parkplätze geben: Die Entscheidung dafür wird mit großer Mehrheit der Stadtvertretung fallen. Die SPD

als stärkste Fraktion hatte gestern angekündigt, dass sie den im Bürgerforum mit breiter Mehrheit geäußerten Wunsch nach einer verkehrsberuhigten Straße erfüllen wolle. Matthias Rachfahl, Vorsitzender der CDU-Fraktion, hat daraufhin betont, dass sich die Christdemokraten schon am Tag des Bürgerforums eindeutig für drei Stellplätze ausgesprochen hätten, zumal bei dieser Versammlung deutlich geworden sei, wie sehr den Eutinern die Straße und eine Verkehrsberuhigung am Herzen liege. Damit haben sowohl CDU als auch Grüne und SPD öffentlich erklärt, dass sie für nur drei Kurzzeitparkplätze stimmen werden.