Eutiner Bündnis für Weltoffenheit wehrt sich gegen Rechts

von Alexander Steenbeck

16. März 2018, 12:28 Uhr

Angriffe auf Flüchtlingsheime und Moscheen, rechte Parolen, politische Hetze – das „Bündnis für Solidarität und Weltoffenheit Eutin“ will sich dagegen wehren. Unterstützer und Aktive dieses Bündnisses, insgesamt über 80, versammelten sich gestern Nachmittag auf dem Eutiner Marktplatz, um ihrer Vorstellung einer werteorientierten Stadtentwicklung und einem friedlichen Zusammenleben Ausdruck zu verleihen.

Vor einem Jahr haben Jugendliche, die sich aktiv gegen rechte Schmierereien einsetzen und deshalb bedroht wurden, die Initiative ergriffen, um sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Seit dem Picknick für „Demokratie und Toleranz“ im Seepark im vergangenen Juni traf sich das Bündnis von Bürgern, Unternehmern und Kommunalpolitikern regelmäßig. Heute hat die Gruppe rund 30 Mitglieder, zu denen auch Stefan Knorr vom Weingeist in Eutin gehört. „Wenn alles, was nicht aus Deutschland kommt, aus der Stadt verschwände, Menschen, Restaurants und Produkte, wäre Eutin sehr trostlos und leer“, sagte Knorr bei der Kundgebung, der die Weltoffenheit aus seiner Familie kenne. Der Zusammenschluss wird unter anderem von Organisationen wie Amnesty International Eutin, dem Friedenskreis oder dem regionalen Beratungsteam Lübeck unterstützt. Letzteres hilft Menschen, die sich mit Sexismus, Rassismus und Ausgrenzung im Allgemeinen auseinandersetzen müssen. „Man ist für etwas und nicht gegen etwas. So wird die breite Öffentlichkeit angesprochen, das hat mich überzeugt“, sagte Thore Petersen von Amnesty International Eutin.

Der erste Schritt sei, aufmerksam und offen durch das Leben zu gehen und den Betroffenen zuzuhören, sagte Gründungsmitglied des Bündnisses Ulrike Jotter. Rassismus beginne bereits bei Wohnungsbesichtigungen und Vorstellungsgesprächen, wo manche Menschen nicht einmal in Frage kämen. Auch einige Mitglieder seien schon öfter Opfer von rechten Drohungen gewesen, schilderte Ulrike Jotter. Sie selbst habe anfangs eine „gewisse Befangenheit“ empfunden. Doch gerade deshalb habe sie sich entschlossen, Flagge zu zeigen: „Ich will nicht irgendwann da sitzen und denken, hätte ich doch etwas getan.“