Eutiner Blitzstart gegen Rot-Schwarz-Kiel

von Harald Klipp

23. September 2018, 21:12 Uhr

In der Fußball-Verbandsliga Ost kletterte Eutin 08 II nach einem 4:2(2:0)-Sieg gegen Rot-Schwarz Kiel auf den siebten Tabellenplatz. Tim Brunner, der die Mannschaft coachte, und sich sspäter elbst einwechselte, sprach anschließend von einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem zwar unerwarteten, aber verdienten Heimsieg.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Bereits in der vierten Minute erzielte Florian Hölk nach einer Freistoßhereingabe von Tim Blank per Kopfball den Führungstreffer. Ganze zwei Minuten später lag der Ball erneut im Gäste-Tor. Mit einem präzisen Distanzschuss traf der starke Robin Kelting zum 2:0. Die Eutiner setzten nach und hatten durch einen Kopfball von Florian Schumacher und einen Freistoß von Lukas Schultz, der gegen den Querbalken klatschte, weitere gute Gelegenheiten. Rot- Schwarz Kiel fand erst nach rund 20 Minuten besser in die Partie, doch die von Moritz Achtenberg gut organisierte Eutiner Abwehr ließ kaum etwas zu.

Zu Beginn des zweiten Durchganges verkürzte Kiel. Björn Schmidt verwandelte einen von Hölk verursachten Handelfmeter zum 1:2. Doch drei Minuten später stellte Kelting mit seinem zweiten Tor den alten Abstand wieder her. Als Schumacher in der 77. Minute sogar das 4:1 gelang, war die Partie entschieden. Rot-Schwarz Kiel drängte zwar bis zum Schlusspfiff, doch mehr als der zweite Treffer durch Schmidt sprang bei den Bemühungen nicht heraus.

„Am Ende hatten wir auch etwas Glück, weil die Kieler mächtig gedrückt und gezeigt haben, dass sie die stärkste Offensive der Liga haben“, meinte Brunner, der nach Spielschluss neben dem zweifachen Torschützen Robin Kelting vor allem den A-Jugendlichen Tim Röben und Abwehrspieler Moritz Achtenberg lobte.