Eutiner Aufklärer vor einem ereignisreichen Jahr

von Alexander Steenbeck

erstellt am 14.Dez.2017 | 15:03 Uhr

Ein Jahr fast ohne Einsätze, „aber mit gut gefülltem Auftragsbuch“ sei 2017 gewesen, sagte Oberstleutnant Alexander Radü, Kommandeur des Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“. Der Chef der Eutiner Soldaten ließ jedoch beim Jahresabschlussappell gestern keinen Zweifel aufkommen, dass den Soldaten nicht langweilig gewesen ist in diesem Jahr: Übungen, Lehrgänge und eigene Ausbildungsvorhaben forderten die gesamte Truppe. „Es hat uns gezeigt, wo wir stehen“, sagte Radü zu den angetretenen Kompanien und den Ehrengästen.

Radü blickte in seiner Rede auch auf das kommende Jahr. Bereits im Januar würden die ersten Soldaten wieder in den Einsatz in Afghanistan starten. Bis 2020 würden nun ständig durchschnittlich 20 Soldaten aus Eutin im Einsatz sein, kündigte Radü an. Aufgrund der veränderten Einsatzstrategie fehle nun das bisherige Pausenjahr. Radü, der im April ab Kommandeur verabschiedet wird, blickte außerdem auf das Bataillons-Jubiläum am 22. September in Eutin. Es werde klein geplant, so Radü. „Groß wird das von alleine.“