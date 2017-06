Eutin wird Mekka der Sketcher

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

Die ganze Stadt wird Anfang September drei Tage lang zum Freilicht-Atelier: Auf Einladung der Urban Sketchers Eutin kommen 100 bereits angemeldete Vertreter dieser jungen Kunstbewegung aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland in die ostholsteinische Kreisstadt. Es wird das dritte deutsche Treffen der Urban Sketchers („Stadt-Zeichner“) nach Veranstaltungen in Darmstadt und München.

Sechs Eutiner hatten vor zwei Jahren beim ersten Bundestreffen in Darmstadt schon die Idee, ein Bundestreffen in Eutin zu organisieren. Und das gaben sie vergangenes Jahr in München auch bekannt.

Annett Schroeder, Kai Schluck, Petra Döhring und die Leiterin der Eutiner Sketcher-Gruppe, Ulrike Plötz, haben das Treffen vorbereitet – und wurden zunächst einmal vom Zuspruch überrascht: „Wir hatten über die verschiedenen Netzwerke der Sketcher angekündigt, dass die Anmeldung am 15. April um 12 Uhr freigeschaltet wird. Wir dachten, dass die Anmeldungen über das Wochenende langsam eingehen“, berichtete Annett Schroeder gestern bei einem Pressetermin, „aber nach einer Stunde hatten wir 100 Anmeldungen, weniger später 150.“ Die ersten 100 erhielten eine Zusage, 21 weitere ließen sich auf die Warteliste setzen.

Kern des Treffens sind sogenannte Workshops (Arbeitsgruppen) mit Dozenten. Zehn versierte Zeichner werden gemeinsam mit jeweils zehn Teilnehmern am Sonnabend an verschiedenen Stellen in der Stadt sitzen und nach dem Sketcher-Motto „Die Welt zeigen, Zeichnung für Zeichnung“ den Stift über das Papier gleiten lassen.

Unterstützt wird das Treffen von der Stadt durch einen finanziellen Zuschuss und die Bereitstellung der Torhäuser am Historischen Bauhof, die den Teilnehmern, Dozenten und den Gastgebern als „Basislager“ dienen werden. Dort wird organisiert, gemeinsam gegessen und am Sonnabend ein Theaterstück aufgeführt, das ebenfalls Motive fürs Zeichnen liefern soll.

Um ihre Unterkunft mussten sich die Teilnehmer selbst kümmern, ihnen waren bei der Anmeldung Hinweise auf Hotels und andere Herbergen in der Stadt und in der Umgebung gegeben worden. „Viele wohnen am Strand, wer zum Beispiel aus der Schweiz kommt, für den ist die Ostsee besonders reizvoll,“ sagt Ulrike Plötz. Sie, die durch einen Kursus 2014 an der Volkshochschule die Sketcher-Bewegung in Eutin angeschoben hat, machte aber auch noch eine andere Erfahrung: „Als wir 2016 in München Eutin als Veranstaltungsort für 2017 bekannt gaben, mussten wir feststellen, dass die meisten noch nie etwas von Eutin gehört hatten, jetzt aber sehr neugierig auf diese Stadt sind und durch ihre Berichte den Bekanntheitsgrad Eutins erhöhen werden.“

Gelegenheit zum Zeichnen wird sich bei dem Treffen nicht nur für angemeldete Teilnehmer ergeben: Am Sonntag (3. September) gibt es auf dem Markt und im Schlossgarten einen sogenannten „Scatchcrawl“: Da ist jeder willkommen, der Zeichnen will und am Kommentar eines Dozenten interessiert ist. Neben über 40 Sketchern aus ganz Norddeutschland, die sich für den Sonntag bereits als Tagesgäste angekündigt haben, sind auch „Anfänger“ willkommen, betont Ulrike Plötz.

Wer nur Schauen will, hat dazu auch Gelegenheiten: Er kann Sketchern über die Schulter schauen, außerdem werden Skizzen, die während des Treffens in Eutin entstanden sind, am Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Schloss ausgestellt. Etwa 400 Arbeiten werden dort für drei Stunden in geöffneten Arbeitsmappen zu sehen sein. Die Skizzenbücher nehmen die Sketcher wieder mit nach Hause, aber es ist geplant, dass ausgewählte Arbeiten in einem Buch zu veröffentlichen.

