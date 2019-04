Aufklärungsbataillon 6 : Eutin wird der modernste Heeresstandort

In die Rettbergkaserne werden in zehn Jahren 40 Millionen Euro investiert.

von Achim Krauskopf

05. April 2019, 12:20 Uhr

Die Rettbergkaserne weckt Gedanken an scheinbar unendliche Baustellen wie den Berliner Flughafen. Aber: Im Domizil des Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“ könnten wichtige Etappen in vier Jahren erreicht sein. „Dann ist Eutin der modernste Heeresstandort in Deutschland“, sagte Oberstleutnant Axel Jahnke am Donnerstag bei einer traditionellen „Blauen Stunde“ des Bataillons mit rund 100 Gästen und Soldaten im Kasino.

Nachdem der Kommandeur, Oberstleutnant Tobias Aust, die aktuellen Aktivitäten des Bataillons beschrieben hatte, gab es drei Kurzreferate: Kasernen-Kommandant Jahnke beschrieb den Stand der Bausanierung, Oberfeldwebel Christian Leest berichtete von seinem sechs Monate langen Einsatz in Mali, wo er bis vor wenigen Tagen war, und der für Personal zuständige Leutnant Roy Conrad gab einen Überblick zu Personalbestand und Problemen bei der Bundeswehr.

Im Jahr 2014 habe die Modernisierung der Kaserne „Fahrt aufgenommen“, sagte Jahnke, bis 2023 würden 40 Millionen Euro investiert. Das erste neue Unterkunftsgebäude mit 81 Zimmern im Hotelstandard solle nach drei Jahren Bauzeit im Mai fertig sein, ein neues Wachgebäude und ein Funktionsgebäude für die Drohnen seien im Bau, die Sanierung des Gebäudes der 3. Kompanie rechts hinter dem Kaserneneingang habe begonnen. Dieses Haus macht das Dilemma sichtbar: Es war 2010 in Erwartung von Sanierungsarbeiten geräumt worden, stand aber so lange leer: Wegen einer von Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg angekündigten Strukturreform gab es einen Baustopp. Jahnke: „Das war drei Tage vor dem Baubeginn, und das hat uns mindestens fünf Jahre gekostet.“

Geduld ist bei Bauten der Bundeswehr angesichts einer langen Liste von beteiligten Stellen ohnehin gefragt, machte Jahnke deutlich. Als Beispiel nannte er drei Duschräume in einem Gebäude, deren Sanierung acht Jahre gedauert habe. Außerdem sei das Alter der Versorgungsleitungen eine Herausforderung: Die notwendige Verlegung neuer Leitungen verzögere die Fertigstellung der Drohnenhalle.

Christian Leest schilderte seinen Dienst, den der sechs Monate im Norden Malis in Gao absolviert hat. Er wertet Bilder aus, die mit der Drohne Luna gewonnen werden, und war nach dem Einsatz eines Eutiner Kontingentes im Jahr 2016 zum zweiten Mal in dem zentralafrikanischen Land. Leest, der einer von zwei Eutinern in diesem Kontingent war, berichtete anschaulich und mit Bildern über die extremen Bedingungen, die am Südrand der Sahara herrschen: Selbst im Winterhalbjahr sehr hohe Temperaturen, eine senkrecht am Himmel stehende Sonne und viele Tier, die dem Menschen gefährlich werden können, nicht zu vergessen die Bedrohung durch kriminelle Banden oder Terrormilizen.

Roy Conrad beleuchtete die Folgen der Personalstruktur durch die Aussetzung der Wehrpflicht vor zehn Jahren. Die Personalausstattung des Bataillons sei gut, ergänzte Oberstleutnant Aust, beschränkender Faktor für die Aufklärer seien eher die Mängel in der Ausrüstung.

Zu seiner eigenen Überraschung erhielt Tobias Aust in der „Blauen Stunde“ eine Auszeichnung: Günter Frentz, Obmann für Sportabzeichen beim Kreissportverband und vor seiner Pensionierung über Jahrzehnte Angehöriger des Bataillons, heftete dem Kommandeur das Silberne Sportabzeichen für 25 bestandene Prüfungen ans Revers.