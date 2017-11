Eutin will Sana bei Standortsuche helfen

von Achim Krauskopf

erstellt am 24.Nov.2017 | 13:03 Uhr

„Für uns und die Region ist die Sana-Klinik hier am Ort unverzichtbar. Wir werden die Suche nach einem geeigneten Ersatzstandort in jeder Form unterstützen. Dabei werden wir engen Kontakt zu allen beteiligten Akteuren halten.“

Mit dieser Stellungnahme hat Eutins Bürgermeister Carsten Behnk gestern auf die Ankündigung der Sana-Kliniken reagiert, dass sie das vorhandene Gebäude nicht mehr sanieren, sondern ein neues bauen wolle und die Suche nach einem geeigneten Grundstück begonnen habe. Die Stadt Eutin werde die Sana bei der Suche nach einem „neuen Standort im Stadtgebiet“ aktiv unterstützen, sagte Carsten Behnk weiter.

Von der Sana-Leitung gab es gestern keine Antwort auf die Frage, ob die am Standort vorhandenen Fläche nicht für einen Neubau reichen würde, zumal mit einem späteren Abriss der vorhandenen Klinik auch Flächen wieder frei würden. Ebenfalls keine Stellungnahme gab es zu der Frage, was die Sana zu der Erklärung des Sozialministers sagt. Heiner Garg hatte Donnerstag mit Nachdruck dementiert, dass er auf jeden Fall einen Neubau befürworte. Stattdessen erwarte das Ministerium von der Sana eine Prüfung verschiedener Lösungen inklusive einer Sanierung des permanent von Wasserschäden geplagten Gebäudes.

Das ehemals kommunale Klinikum wurde von einem Generalunternehmer errichtet und im Jahr 2002 eröffnet. 2004 übernahm es als neue Krankenhausträgerin die Sana. Die Gewährleistungsfrist für die diversen Baumängel sei mittlerweile verstrichen, hieß es von der Sana.

„Der Neubau einer Klinik in Eutin ist der einzig richtige Weg, um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung hier dauerhaft zu sichern“, sagte Sana-Geschäftsführer Klaus Abel am Donnerstag. Er bekundete außerdem die Bereitschaft der Sana, sich an einer von Kreistagsabgeordneten geforderten Diskussion um das Versorgungskonzept in Ostholstein offen und konstruktiv zu beteiligen.

Die SPD-Kreistagsfraktion ist gestern einen Schritt weiter gegangen: Sie hat den Antrag gestellt, dass der Kreistag in seiner nächsten Sitzung eine Prüfung in die Wege leiten soll, ob und wie der Kreis wieder die Krankenhausversorgung in eigener Regie übernimmt.