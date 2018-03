Eutin: Weg mit dem Geschmiere!

Spur rechten Gedankenguts zieht sich durch die Stadt / Verwaltung beauftragt Entfernung / Behnk bittet Privatleute es dem gleich zu tun

von Constanze Emde

22. März 2018, 00:13 Uhr

„Das ist doch schrecklich“, entfährt es einer Kundin, die kurz vorm Betreten des Sky-Marktes im Industriegebiet das rechte Geschmiere unweit der Frühlingsblumen entdeckt. Über Nacht hatten Unbekannte nicht nur neben dem Haupteingang dieses Supermarktes, sondern auch andernorts im Industriegebiet ihre Spuren mit der Sprühdose hinterlassen. In blau, gelb und weiß prangern dort am gesamten Dänischen Bettenlager braune Parolen und rechte Symbolik am Klinkerstein. Auch von der Straßenseite des Penny-Marktes sind Botschaften wie „Merkel muss weg“ sichtbar.

„Ich frage mich, wie man so etwas machen kann“, sagt Jürgen Boock, Eigentümer von betroffenen Immobilien im Industriegebiet, „die Menschen haben doch gar keinen Respekt mehr vor fremden Eigentum“. Seine Tochter Birgit fügt hinzu: „Das ist so eine sinnlose Zerstörung.“ Die Überwachung der Außenanlagen werde nun noch weiter ausgebaut, um die Täter künftig zu schnappen. Derzeit warten Boocks auf den Kostenvoranschlag für die Entfernung der zahlreichen Schmierereien.

In der Nacht zu Montag war bereits eine Gruppe, vermutlich die gleichen wie im Industriegebiet, durch die Innenstadt gezogen und hinterließ ihre Spuren unter anderem an der Schlossmauer, einem Eutiner Kaufhaus, an der Mauer am Bischof-Kieckbusch-Gang beim evangelischen Kindergarten Schatzkiste, am Katerstieg und an der Bahnunterführung Albert-Mahlstedt-Straße (wir berichteten). Bei der Polizei sind bislang vier Anzeigen gegen Unbekannt eingegangen. Hinweise und Zeugen werden weiter gesucht. Jürgen Boock: „Wir geben eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen“, sagt der Unternehmer. Er sieht das – wie in der Innenstadt auch – als Reaktion auf die Kundgebung am Freitag. Das Bündnis für Weltoffenheit und Solidarität war da mit Mitgliedern und Unterstützern auf dem Marktplatz zusammengekommen, um ihr Anliegen vorzustellen und Stellung für ein tolerantes Miteinander zu beziehen. „Die Gefahr, das solche eine Veranstaltung andere zur Gegenreaktion motiviert, besteht leider, aber das Auftreten war uns wichtig. Denn nur, weil die Mehrzahl der Menschen sonst das Geschmiere oder die Aufkleber nicht sehen, weil sich wenige Junge engagieren, um das zu entfernen und dafür mit Drohungen zu kämpfen haben, kann man das Thema nicht totschweigen“, sagt ein Bündnismitglied. Wichtig sei, dass Stadt und Eigentümer die Parolen schnellstmöglich wieder entfernen. Die Angst vor wiederholten Beschmierungen könne der Eutiner verstehen, aber: „Je öfter man das macht, desto größer ist das Risiko erwischt zu werden.“

Was sagt die Stadt Eutin dazu? „Wir haben bereits eine Fachfirma beauftragt. Zusätzlich werden wir Anzeige erstatten. Die Schmierereien an den öffentlichen Anlagen werden unverzüglich entfernt. Die Kritik der engagierten Jugendlichen, die sich im vergangenen Jahr unter anderem an die Grünen wandten, lautete, das die Diskussion um die Zuständigkeit, wer was entfernen kann und darf oft zu lang dauerte, „das rechte Gedankengut“ oft zu lange lesbar sei (wir berichteten). Bürgermeister Carsten Behnk appelliert deshalb: „Wir bitten auch alle Privatleute, diese Schmierereien mit diffamierendem Inhalt sofort zu entfernen. Wir hier in Eutin stehen für Weltoffenheit und Toleranz. Dabei bleibt es. Ich verurteile solche Schmierereien aufs Schärfste. Das hat bei uns in der Stadt nichts zu suchen.“

Im Kommissariat 5, zuständig unter anderem für Delikte von Rechtsextremisten, wie Pressesprecher Martin Seidel sagt, werde derzeit der NS-Bezug der angezeigten und aufgefallenen „Tags“ überprüft und die Fälle anschließend gegebenenfalls an den Staatsschutz übergeben.



Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 04521/8010.