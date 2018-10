Eutin: Viele Parzellen ohne Kleingärtner

von Achim Krauskopf

04. Oktober 2018, 13:39 Uhr

10 000 Menschen auf der Warteliste in Berlin – von so viel Nachfrage können die Eutiner Kleingärtnervereine nur träumen. In den Anlagen an der Jacobistraße und am Dosenredder bleiben Parzellen leer, während in den meisten Großstädten das Angebot für die Hobbygärtner oft nicht reicht. In Eutin werden für über 60 freie Parzellen neue Pächter gesucht. Aufgrund der schwindenden Bewerberzahlen müssen neue Konzepte her. Seite 9