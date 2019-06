Eutin : Eutin: Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Unbekannte beschädigen Auto auf dem Parkplatz am Stadtgraben. Polizei sucht Zeugen.

von Alexander Steenbeck

03. Juni 2019, 14:21 Uhr

Eutin | Er wollte nur kurz bei der Volksbank am Stadtgraben parken, doch als am vergangenen Freitag ein 40-jähriger Autobesitzer gegen 12.25 Uhr zu seinem Auto zurück kam, stellte er mit Entsetzen einen großflächigen Schaden an der linken Fahrzeugseite seines blauen Dacia Logan fest. Der Ostholsteiner erstattete Anzeige bei der Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und hofft auch aufgrund der Zeit und des starken Publikumsverkehrs auf Zeugen, die etwas bemerkt haben. Wer Hinweise zu dem Vorfall auf der Parkplatz der Volksbank am Freitag, 31. Mai, im Zeitraum von 12 bis 12.25 Uhr geben kann, soll sich an die Polizei unter Tel. 04521/ 8010 wenden.