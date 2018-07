Eutin: Neue Postfiliale am Rosengarten

von Achim Krauskopf

24. Juli 2018, 14:35 Uhr

Postkunden werden auch in Zukunft eine Anlaufstelle in der Kreisstadt haben: Ein Hamburger Unternehmer wird eine Postfiliale in der Straße Am Rosengarten eröffnen. Er hat das ehemalige Juweliergeschäft Schönke gepachtet, das seit Anfang 2017 leer steht. Die Postfiliale in LMK wird, wie berichtet, Ende Oktober schließen. Der neue Postfilialenbetreiber kommt aus Hamburg, hat dort bereits fünf Postfilialen und will das Angebot

in Eutin mit Zeitschriften, Tabak- und Süßwaren sowie einer Lotto-Annahme ergänzen. Seite 9