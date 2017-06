Eutin: Kreismusikschule lässt es klingen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Für reichlich Musik sorgt die Kreismusikschule Ostholstein über zwei Tage in Eutin: Die Aula der Weber-Schule wird heute Abend um 19 Uhr zum Konzertsaal. Matthias Schlüter, Dozent für Saxophon, E-Bass und Klarinette, präsentiert zwei Bands. Unter dem Motto „Bands in concert – colours of music“ liegt der Schwerpunkt auf Pop und Rock mit Titeln von Rolling Stones, Beatles und The Who.

Unter dem Motto „Es klingt im Schloss…“ folgt morgen (17. Juni) der Kreismusikschultag im Rittersaal und in der Kirche des Schlosses. Schüler zeigen sowohl als Solisten wie auch im Ensemble ihr Können, von Kinderchor über Gitarrenensemble bis zum Konzert der Generationen erklingt eine bunte Vielfalt an Musik. Start ist um 11 Uhr Der Eintritt zu den Veranstaltungen an beiden Tagen ist frei.

von Achim Krauskopf

erstellt am 15.Jun.2017 | 12:14 Uhr