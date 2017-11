Eutin kann sich Verzicht auf Ausbaubeiträge nicht leisten

von Constanze Emde

erstellt am 01.Dez.2017 | 00:03 Uhr

Nächste Woche sollen die Details in Kiel zum Gesetzentwurf für die Straßenausbaubeiträge diskutiert werden. Die Jamaika-Koalition will den Kommunen künftig selbst überlassen, ob sie die Anlieger bei der Straßensanierung zur Kasse bitten oder nicht (wir berichteten). Im Eutiner Bauausschuss wurde bereits am Mittwochabend deutlich, dass auf die Entscheidung vom Land gar nicht gewartet werden muss. „Eutin wird sich das nicht leisten können bei dieser Finanzlage auf die Beiträge zu verzichten“, machte Bürgermeister Carsten Behnk deutlich. Es sei undenkbar. Das Land könne das leicht beschließen, so Behnk, das Problem wird damit auf die Kommunen vor Ort verschoben. Behnk: „Das Land könnte auch sagen, wir finanzieren künftig wieder Stadt- und Gemeindestraßen. Dann wäre das Problem für die Kommunen gelöst.“

Eutin kommt den Bürgern mit der am Mittwoch beschlossenen Satzungsänderung „zur Erhebung der Straßenausbaubeiträge“ ein Stück entgegen, in dem künftig die Beiträge nicht mehr nur binnen zehn, sondern nun binnen 20 Jahren gezahlt werden können. „Wir empfinden das als Erleichterung für den Bürger, hoffen aber langfristig, das wir uns der Strömung im Land anschließen können“, sagte Thomas Koebke (FWE). Jackie Meyer (FDP) würde es ebenfalls lieber sehen, „wenn Eutin die Beiträge kippt“. Es könne laut FWE und FDP nicht sein, dass die Stadt ein Drittel zahlt, den Rest die Bürger, die Stadt aber den Ausbaugrad bestimme. Selbst Neumünster als ärmste Stadt diskutiere darüber, „dann sollten wir auch mal überlegen, wo wir den Rotstift ansetzen, um uns das leisten zu können“, sagte Meyer. In der Situation, in der sich Eutin befinde, sei das undenkbar, bekräftigte Behnk. „Einige Kommunen haben zwar schon beschlossen, die Beiträge zu kippen, aber mit dem Zusatz ‚nur wenn das Land, die Differenz kompensiert‘ und das wird nicht kommen“, sagte Behnk. Und außerdem, so Behnk, wäre ein Verzicht ab sofort ungerecht denen gegenüber, die kürzlich noch zur Beitragszahlung aufgefordert wurden. Das bestehende System sei im Gegensatz zu den Zukunftsplänen rechtssicher. Gerd Freese (CDU) wollte, bevor etwas gekippt würde, gern die Summen wissen, auf die dann verzichtet würde. Eike Diller (Grüne) sagte kurz vor der Abstimmung: „Für heute und hier ist das gut, um dem Bürger zu helfen.“ Die Satzungsänderung wurde einstimmig angenommen, die FDP enthielt sich.