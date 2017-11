Eutin hat einen neuen Bauamtsleiter

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 24.Nov.2017 | 11:41 Uhr

Henning Schröter (43) ist Eutins neuer Bauamtsleiter. Der Hamburger Architekt wird am 1. Februar seine neue Stelle antreten. Damit bekommt das Bauamt nach dem Weggang von Bernd Rubelt nach Potsdam im Mai wieder eine Leitung. „Wir freuen uns, dass die Fachbereichsleitung für Bauen, Stadtentwicklung und Klimaschutz wieder besetzt ist bei all den großen Projekten, die wir vor uns haben“, sagte Bürgermeister Carsten Behnk gestern bei der Vorstellung des Kandidaten, der sich unter 14 Bewerbern auf diesen Posten durchgesetzt habe.

Schröter ist Architekt aus Hamburg, absolvierte nebenbei ein Masterstudium im Bereich Energieeinsparung an Gebäuden und war bislang in verschiedenen Bereichen der Projektentwicklung und Projektsteuerung sowohl in der privaten Immobilienwirtschaft als auch im öffentlich-rechtlichen Bereich tätig. Für den Posten in Eutin verlässt er die Techniker Krankenkasse, bei der er bis zuletzt das Fachreferat Flächen- und Baumanagement geleitet hat. Gleich nach dem Studium habe er bei ECE in Hamburg mit einem Großprojekt – den Schloss-Arkaden in Braunschweig – begonnen.

Auf Eutin wurde er im Jahr der Landesgartenschau aufmerksam: „Mir hat die Gartenschau gefallen, aber noch mehr die Stadt“, sagte Schröter. Er möge alte Strukturen und die Herausforderungen, die sie mit sich bringen, sagte er beim Blick aus dem Rathaus auf den Markt. „Ich weiß, dass hier viel zu tun ist, und das mag ich. Arbeitsscheu bin ich nicht. Im Gegenteil, ich mag es, Projekte voranzutreiben“, sagte Schröter.

Außerdem liege ihm der Klimaschutz am Herzen. Zu Details und Prioritäten einzelner Vorhaben der Stadt wollte er sich gestern nicht vorschnell äußern: „Da fehlt mir einfach noch der Überblick.“ Mit Blick auf die teils turbulenten Ausschüsse in Eutin wies Schröter darauf hin, dass er insgesamt ein sehr ruhiges Gemüt habe, nur das sei zielführend, um voran zu kommen.

Er ist dreifacher Vater (9 bis 17 Jahre) und lebt mit seiner Familie in Hamburg. Er habe vor, sich eine kleine Wohnung hier zu suchen und sei nicht abgeneigt, später den Wohnsitz zu verlegen. „In irgendeine Stadt wäre ich nicht gewechselt“, sagt er zu seiner persönlichen Herausforderung und beruflichen Weiterentwicklung. Eutins Nähe zum Wasser, zur Ostsee und die schöne Lage in der Holsteinischen Schweiz gefalle ihm sehr. Wenn es die Freizeit erlaube, gehe er gelegentlich Angeln und Joggen. Von seinem Vater habe er die Liebe zu alten Büchern geerbt.