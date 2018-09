Eutin : Eutin GmbH soll eigenständig bleiben

Mehrheit lehnt Antrag der Freien Wähler ab. Über die Inhalte und Ziele der Gesellschaft sowie das Aufgabengebiet des neuen Geschäftsführers soll im nächsten Hauptausschuss beraten werden.

von Constanze Emde

12. September 2018, 10:34 Uhr

Der Tourismusbereich muss in Eutin selbstständig bleiben und darf zu keiner Behörde mutieren. Das war der mehrheitliche Tenor des Hauptausschusses am Dienstagabend, als die Mitglieder über die Zukunft der Eutin GmbH diskutierten.

Die Freien Wähler hatten den Antrag gestellt, die Eutin GmbH aufzulösen und dem Bürgermeister sowie dem Fachbereich Bürgerservice und Tourismus zuzuordnen.„Das kann der Bürgermeister mitmachen, Herrn Klehs, den wir sehr schätzen, schafft das schon und eine Stadtmanagerin haben wir auch noch“, begründete der FWE-Fraktionsvorsitzende Malte Tech den Antrag. Außerdem empfinde er den im Juni beschlossenen Aufsichtsrat von sieben oder acht Personen für einen Kleinstbetrieb von sechs Mitarbeitern der Touristinfo als zu „aufgebauscht“. Stattdessen soll der Bürgermeister die Aufsicht haben.

Klaus Kibbel (SPD) pflichtete in Sachen Aufsichtsratsgröße der FWE bei: „Das war auf die damalige Geschäftsführung abgestimmt. Es geht nicht, dass wir das jetzt ohne nochmal darüber zu reden, einfach so übernehmen.“

CDU und Grüne sprachen sich beide klar gegen die Auflösung der GmbH auf. „Was sie wollen, ist eine Tourismusbehörde“, lautete der Vorwurf Monika Obierays (Grüne) in Richtung Tech. Die Touristinfo müsse handlungsfähig bleiben und über den Aufsichtsrat sei auch ohne Auflösung zu sprechen. Dem stimmte auch der Ausschussvorsitzende Matthias Rachfahl für die CDU zu: „Wir können über den Aufsichtsrat reden, da sind wir offen. Wir dürfen uns da von vornherein in kein Korsett pressen lassen.“

Der Tourismus sei in Eutin eine wichtige Aufgabe, die nicht nebenbei erledigt werden können, entgegnete Behnk auf den FWE-Vorschlag, dass er und Klehs das „mitmachen“ könnten. Behnks Botschaft: „Durch den Weggang Kösters wird es nicht zum Kollaps kommen. Es ist keine Not, wir können in Ruhe beraten.“ Über die Inhalte, Aufgabengebiete und Zielstellung der Eutin GmbH soll im nächsten Hauptausschuss am 19. September diskutiert werden. Ursprünglich war das für den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung am Dienstag schon geplant, doch der Gesellschaftervertrag sei noch nicht fertig mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, wie Behnk mitteilte. Ob die Tagesordnungspunkte nächsten Mittwoch öffentlich oder hinter verschlossenen Türen beraten werden, wollen die Fraktionen zu Beginn der nächsten Sitzung klären, wenn die notwendigen Informationen von der Verwaltung vorliegen.

Zur Erinnerung: Eutin braucht einen neuen Geschäftsführer für die Eutin GmbH, da Per Köster am Dienstag seinen letzten Arbeitstag hatte und mit Resturlaub Ende Oktober offiziell aus der Geschäftsführerfunktion ausscheidet. Er hatte sich gegen das im Sommer unterbreitete Angebot des Hauptausschusses entschieden, den Job auf drei Jahre befristet mit einem Aufsichtsrat zu machen. Davor waren seine Verträge dreimal um jeweils fünf Jahre verlängert worden. Da eine Gesellschaft ohne Geschäftsführer handlungsunfähig ist, ernannte Bürgermeister Carsten Behnk in einer Eilentscheidung vom 9. August Martin Klehs, Fachbereichsleiter für Tourismus und Bürgerservice, zum weiteren Geschäftsführer; informierte tagszuvor die Fraktionsvorsitzenden über diesen Schritt. Die FWE hatte sich darauf empört an die Presse gewandt, weil der Bürgermeister das aus ihrer Sicht nicht im Alleingang entscheiden könne und taten so, als hätten sie das erst aus der Presse erfahren. Dienstagabend aber wurde erneut deutlich, das der FWE-Fraktionsvorsitzende Malte Tech ebenfalls bei dem Info-Gespräch des Bürgermeisters war, dort aber offenbar keine Bedenken äußerte. Der wiederkehrenden Diskussion um Paragraphen und Abläufe beendete der Ausschussvorsitzende nach einem Hin- und Her zwischen Bürgermeister und Tech.

Der FWE-Antrag auf Auflösung der GmbH wurde mit zwölf zu drei Stimmen von CDU, Grünen und FDP mehrheitlich abgelehnt.