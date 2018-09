Eutin GmbH: Gründlich vor schnell

Der Hauptausschuss schob die Diskussion mangels Beratungszeit in den Fraktionen / Klehs: „Tourismus ist Querschnittsaufgabe“

von Constanze Emde

21. September 2018, 19:26 Uhr

Die Ausschreibung für die Suche nach einem neuen Geschäftsführer der Eutin GmbH muss voraussichtlich bis Jahresende warten. Eine rasche Neubesetzung der ab Oktober frei werdenden Stelle von Per Köster ist damit nicht zu erwarten. Doch rasch und voreilig wollte auch keines der Hauptausschussmitglieder am späten Mittwochabend entscheiden. „Ich bin für ein ordentliches Abarbeiten“, sagte der Ausschussvorsitzende Matthias Rachfahl (CDU).

Grundvoraussetzung für die inhaltliche Diskussion zur Ausschreibung und zum Anforderungsprofil an den oder die Neue an der Spitze der Tourist-Info sei ein beschlossener Gesellschaftervertrag, in dem Details geregelt sind – unter anderem die Rolle und Besetzung des Aufsichtsrates, so der Tenor. Die tiefergehende Diskussion zum Vertrag sowie ein Beschluss dazu blieben Mittwochabend aber aus, da die Fraktionen die notwendigen Unterlagen erst Montagabend von der Verwaltung bekommen hatten. „Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber wir konnten das in der Fraktion nicht mehr diskutieren und werden heute nichts beschließen“, erklärte Rachfahl. Auch Hans-Georg Westphal, Fraktionsvorsitzende der SPD, sprach sich für das Schieben der Entscheidungen aus: „Wir müssen in einer Ausschreibung auch etwas über unsere Gesellschaft sagen und wir müssen für uns wissen, was wir bereit sind zu zahlen.“

Bürgermeister Carsten Behnk entschuldigte das knappe Versenden der Unterlagen, „aber die Verwaltung war extrem gefordert“. Letztlich gebe es keine „große Not“, wie er bereits im vorangegangenen Hauptausschuss erklärte, da mit seiner Eilentscheidung, Martin Klehs als Fachbereichsleiter Bürgerservice und Tourismus zum vorläufig alleinigen Geschäftsführer zu machen, die GmbH weiter handlungsfähig bleibe. Klehs referierte in seiner Funktion als Fachbereichsleiter über die Schnittstellenfunktion, die er innerhalb der Verwaltung inne habe: „Tourismus ist eine Querschnittsaufgabe, die sich durch viele Bereiche zieht, da braucht es einen Ansprechpartner.“ Der Fokus liege künftig auf dem verbesserten und ständigem Austausch zwischen Eutin GmbH und der Stadt Eutin mit Klehs als Schnittstelle für Verwaltung. Bislang gab es eher aus wirtschaftlicher Sicht im Hauptausschuss spätestens zu den Etat-Verhandlungen den klassischen Wirtschaftsbericht einmal pro Jahr, das soll deutlich mehr werden. In der Vorlage wird diesbezüglich vom großen Vorteil eines Aufsichtsrates gesprochen, der „direkte Steuerung und intensive fachliche Beratung“ möglich macht. Doch in Sachen Aufsichtsrat und inhaltlicher Ausrichtung zeichneten sich im Vorfeld der Diskussion bereits verschiedene Standpunkte der Fraktionen ab.

Wie es weitergeht, werde vermutlich der Hauptausschuss im November zeigen, auf dessen Tagesordnung das Thema wieder soll. Eines scheint indes von allen erkannt: Die erfolgreiche Ausrichtung des Tourismus ist eine der großen Herausforderungen Eutins – es braucht eine große, übergeordnete Strategie und die richtigen Kooperationen, das ist auch aus den Verwaltungsvorlagen erkennbar. Dass eine gute Personalauswahl manchmal Zeit braucht, zeigt die vielerseits gelobte Neubesetzung der Bauamtsleitung.