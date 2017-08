Eutin : Eutin feiert am Wochenende

vergrößern 1 von 2 Foto: emde/Stadtfest Eutin 1 von 2

Ein Fest für alle soll das neue Eutiner Stadtfest an diesem Wochenende, 19. und 20. August, sein: Die Eventmanagerin Claudia Falk und Kompagnon Ulfert Georgs freuen sich auf das Fest, das zahlreiche kostenlose Mitmachaktionen und Angebote ebenso bereithält wie den beliebten Großflohmarkt in der Eutiner Innenstadt. Zahlreiche Straßenmusiker, die für den Hut spielen, sorgen neben den Bands auf den Bühnen für Stimmung.

Doch vor jedem Fest steht der Aufbau: Bereits ab Mittwoch nach dem Wochenmarkt wird der Markt mit zahlreichen Lichterketten geschmückt und die Bühne aufgebaut, auf der am Sonnabend ab 20.30 Uhr die Salsa- und Latin-Band Chacán spielt, die als eine der erfolgreichsten Bands der Rhein-Main-Szene gilt. Von Donnerstag an laufen die Vorbereitungen auf der Schloss-Wiese und ab Freitagabend um 19 Uhr werden die zum Fest bespielten Straßenzüge (siehe Lageplan) bis Sonntagnacht um 23 Uhr gesperrt.

Die Ersten am Sonnabendmorgen werden die Flohmarkthändler, Kunsthandwerker und Trödler sein, die die Straßen der Innenstadt mit Leben füllen: „Ab 5 Uhr morgens ist der Aufbau, los geht das Stadtfest an beiden Tagen um 10 Uhr, aber die Flohmarktexperten sind meist schon viel früher unterwegs“, sagt Falk. Sie freue sich über gut 20 Vereine und gut 35 Geschäfte der Stadt, die beim Fest dabei seien – ob mit Mitmachaktionen, Verkaufsständen oder als helfende Hände. „Es hätten gern auch noch mehr mitgemacht, aber bei vielen war zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Festes der Urlaub schon geplant“, berichtet Falk. Neben 150 Flohmarkt- und Trödelständen gibt es etwa 50 Kunsthandwerker sowie etwa 40 gastronomische Stände. Vor allem die Stadtbucht soll ein Markt besonderer regionaler Anbieter sein: vom Milcheis einer glücklichen Kuh aus Ahrensbök bis hin zu veganen Angeboten, Kaffee- und Kuchenspezialitäten. Unweit der Wiese an der Stadtbucht stellt der Ziegenhof Malkwitz ein Streichelgehege auf. Für das schöne Ambiente zwischen Lavendel, Gräsern und Linden sorgt das Pflanzencenter Buchwald, erläutert Claudia Falk. Außerdem freue sie sich, dass die Stadt bis zum Fest den Toilettenwagen nahe dem abgerissenen Haus des Gastes aufstellen wolle.

Die Eröffnung übernehmen Bürgermeister Carsten Behnk und Bürgervorsteher Karlheinz Jepp um 12 Uhr am Sonnabend auf der Bühne auf dem Marktplatz. Danach beginnt das Musikprogramm (siehe Text unten). Wer nach dem offiziellen Teil des Stadtfestes am Samstagabend (etwa 23 Uhr) noch Lust hat, weiter zu tanzen, kann das bei der „After-Stadtfest-Party“ in den Schlossterrassen tun.

Neben den Mitmachaktionen in der Innenstadt oder dem Angebot der DLRG, einmal Stand-up-Paddling in der Stadtbucht auszuprobieren, ist die Meinung und Kreativität der Stadtfest-Besucher gefragt: So soll etwa der Baucontainer direkt vor dem Rathaus mit einem großen Banner verhangen werden, auf das die Menschen unter dem Motto „Das gefällt mir in Eutin“ ihre Meinung kundtun können. „Das planen wir zu verschiedenen Themen an verschiedensten Orten des Festes und sind sehr gespannt, was am Ende darauf zu lesen ist“, sagt Falk.

von Constanze Emde

erstellt am 15.Aug.2017 | 00:26 Uhr