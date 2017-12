Eutin: Erster Schnee in diesem Winter

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 08.Dez.2017 | 15:07 Uhr

Für eine geschlossene Schneedecke reichte es noch nicht, aber es war im Raum Eutin in diesem Winterhalbjahr der erste Schneefall, der gestern kurzzeitig für weiße Akzente sorgte – wie das Foto auf dem Schlossplatz zeigt. Je näher am Bungsberg und damit auch topografisch höher, um so deutlicher ließen sich die Boten des Winters in der Landschaft erkennen. Die Meteorologen sagen heute für Eutin einen trockenen Tag mit Temperaturen knapp über Gefrierpunkt voraus, morgen Abend soll es richtig schneien.