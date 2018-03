Eutin ehrt erfolgreiche Sportler

Bei der Sportlerehrung der Stadt wurden 117 Athleten sowie vier Ehrenamtler für ihre Leistungen ausgezeichnet

von Alexander Steenbeck

16. März 2018, 11:55 Uhr

Viele strahlende Gesichter gab es am Donnerstagabend in den Schlossterrassen. Gleich 117 aktive Sportler und vier besonders engagierte Ehrenamtler wurden für ihre sportlichen Leistungen von der Stadt Eutin geehrt. Bürgervorsteher Dieter Holst und Bürgermeister Carsten Behnk nahmen die Ehrungen in der von Eckhard Holst kurzweilig moderierten Veranstaltung vor.

In ihren Grußworten hoben Dieter Holst, Birgit Kamrath-Beyer vom Kreissportverband und Ernst Hermann Brütt von der Arbeitsgemeinschaft der Eutiner Sportvereine die Bedeutung des Sports insbesondere in Eutin hervor. „Unsere Sportler tragen dazu bei, dass der Name Eutin auch bundesweit bekannter wird“, sagte Holst. „Der Sport ist eine unschätzbare Sozialarbeit“, ergänzte Kamrath-Beyer, während Brütt sich bei den vielen Sponsoren, insbesondere den Stadtwerken Eutin, bedankte, ohne deren Unterstützung die Vereine ihre vielfältigen Angebote nicht aufrecht erhalten könnten.

Trotz der vielen Ehrungen war es eine unterhaltsame Veranstaltung. Das lag besonders an den sportlichen Einlagen der Gymnastik-Schülermannschaft des PSV Eutin sowie den Einrad-

Fahrerinnen des TSV Fissau, die sich mit ihren Darbietungen den tosenden Applaus der vielen Gäste verdienten.

Bei den Ehrungen räumten die Sportler des PSV Eutin regelrecht ab. Sowohl auf Landes-, als auch auf Bundesebene sammelten sie viele Titel und Top-Platzierungen. Daneben wurden Aktive von Eutin 08, dem Germania Ruderverein, des TSV Fissau, der BSG Eutin, dem Ostholsteinischen Reiterverein, den Eutiner Sportschützen sowie der Johann-Heinrich-Voß-Schule ausgezeichnet. Für ihre langjährigen und erfolgreichen Tätigkeiten als Übungsleiter erhielten Hans-Friedrich „Mecki“ Brunner, Hans-Joachim Meier (beide Eutin 08), Karin Wenzel (PSV) und Brigitte Tiesch vom TSV Fissau einen Buchpreis. „Diese vielen Geehrten unterstreichen den Stellenwert des Sports in unserer Stadt. Eutin ist inzwischen dafür bekannt, immer wieder erfolgreiche Sportler hervorzubringen“, sagte der Bürgermeister in seinem Schlusswort.

Anschließend hatten die Teilnehmer Gelegenheit, sich bei einem Imbiss und Getränken in lockerer Atmosphäre über viele Dinge auszutauschen.