Eutin: Der Kampf um bezahlbaren Wohnraum

Vier Neubaugebiete hat Eutin binnen der letzten zehn Jahre an der städtischen Peripherie geschaffen, weitere sind in Planung. Der soziale Wohnungsbau wurde in Ostholsteins Kreisstadt im gleichen Zeitraum eher stiefmütterlich behandelt – mit fatalen Folgen.

„Wir haben in Eutin eine eklatante Wohnunsgnot“, sagt Eutins Sozialarbeiter Christoph Horst-Paaschburg. Er muss es wissen, denn er arbeitet größtenteils mit denen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind oder denen, die schon auf der Straße sitzen. Doch die Forderung nach sozialem Wohnungsbau sei in den entscheidenden Gremien der Stadt noch nicht so präsent, wie sie sein müsste, sagt der Sozialarbeiter. Denn viele vertragliche Bindungen wie das Vorschlags- und Belegungsrecht für Wohnungen, das die Stadt mit großen Wohnungsanbietern habe, laufen bald aus. Die häufige Reaktion der Vermieter sei dann die Sanierung der Wohnung und das Anheben der Mieten – „für meine Klienten sind sie dann oft zu teuer“. Der letzte soziale Wohnunsgbau rühre aus den 90er Jahren, als die Spätaussiedler nach Eutin kamen, erinnert sich Horst-Paaschburg. Doch nicht nur er sieht den Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Eutin – auch Flüchtlingskoordinatorin Sophia Schutte sagt: „Die Stadt hat zu wenig Wohnraum für Flüchtlinge.“ Von den 500 Flüchtlingen in Eutin hat nur rund die Hälfte eine eigene Wohnung, der Rest ist von der Stadt untergebracht. Die Zahl derer, die suchen, werde durch Familienzusammenführungen noch größer werden.

Denn neben den Ärmeren in Eutin – ob alleinerziehend, kleine Rente, Aufstocker oder Geringverdiener – stehen seit gut zwei Jahren auch die Flüchtlinge in der Schlange der Wohnungssuchenden. Sie alle wollen oder dürfen nur in kleine Wohnungen, sonst gibt es kein Geld vom Staat dazu. Mit diesem Problem ist Eutin nicht allein, doch andere Kommunen haben die Probleme schon angepackt – mit Partnern wie der Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein (Wobau), die in Eutin ihren Sitz hat. In Scharbeutz beispielsweise baut die Wobau derzeit ihr ganz eigenes Modell von sogenannten Schlichtwohnungen – angelehnt an die Ideen aus Lübeck und Kiel. 136 bezahlbare Wohnungen entstehen dort, weil Menschen in Scharbeutz sich das Wohnen in der Touristenhochburg nicht mehr leisten konnten. Schon jetzt sind alle vermietet. Auch in Bad Schwartau und Oldenburg wurde die einfachere Variante der Wobau von bezahlbarem Wohnen umgesetzt oder befindet sich im Bau.

Während in Eutin bei Neubauprojekten in den vergangenen Jahren eher der Fokus auf Wohnen im Alter lag, ist jetzt ein Neubau von drei Häusern in der Seestraße „für alle" kurz vor der Umsetzung. Von den 30 neuen Wohnungen, die entstehen sollen, sind neun öffentlich gefördert.







n der neuen Serie „Hingeschaut“, versucht der OHA, Licht in Problemfelder zu bringen, die meist nur den Rand der Gesellschaft betreffen.

von Constanze Emde

erstellt am 17.Jun.2017 | 00:44 Uhr