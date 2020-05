Befragung : Eutin bekannter als Lübeck und Kiel

Michael Keller, Chef der Eutin GmbH, stellte erste Ergebnisse der Befragung für den Markenbildungsprozess sowie neue Projekte vor.

Avatar_shz von Constanze Emde

14. Mai 2020, 14:23 Uhr

Eutin | Den Namen Eutin haben viele schon mal gehört, aber die wenigsten der 1000 Befragten aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern verbinden auch ein Bild damit. Eine Assoziation mit einem Ort ist aber wichtig, um überhaupt das Interesse oder Bedürfnis zu spüren, diesen zu besuchen. Deutlicher hätte die dringende Notwendigkeit des derzeit laufenden Markenbildungsprozesses in und für Eutin nicht werden können.

Michael Keller, Geschäftsführer der Eutin GmbH, stellte im jüngsten Hauptausschuss am Dienstagabend erste Zwischenergebnisse der Befragung von mehr als 1000 Menschen im sogenannten Nordpanel (Mecklenburg-Pommern., Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen) vor.

740 Menschen aus Eutin und Umgebung machten mit

Mit dem Rücklauf der insgesamt 740 Fragebögen aus Eutiner und Umlandgemeinden im Print- und Online-Format sei er zufrieden. „Das ist für Eutin schon sehr gut, vergleicht man das mit bundesweiten Befragungen, die bei rund 1000 liegen für die Repräsentativität“, sagte Keller. Die „Eutiner“-Bögen werden bis Monatsende ausgewertet, parallel dazu starten die Expertengespräche mit Vertretern der Dehoga, des Kinder- und Jugendparlaments sowie Seniorenbeauftragte, der Kultur, Wirtschaft, Politik und Verwaltung.

Die meisten Befragten aus Norddeutschland waren einmal in Eutin – wegen des Schlosses oder der Festspiele

Der überwiegende Teil der Befragten des Nordpanels hat Eutin schon einmal besucht, oft aber kein zweites Mal. Unter den Top drei der Besuchsgründe wurden das Eutiner Schloss (40 Prozent), die Eutiner Festspiele (17 Prozent) und Verwandte (22 Prozent) genannt. Als sogenannte „Points of Interest“ (Anziehungspunkte) oder Veranstaltungen, die besucht wurden, stachen ebenfalls das Schloss (50 Prozent), Festspiele (23 Prozent) hervor, außerdem gaben 18,8 Prozent an, das Stadtfest sowie vier beziehungsweise 2,5 Prozent das Bluesfest und die Blues-Challenge zu besuchen.

Persönlichkeiten noch nicht ausreichend vermarktet?

„Im Raum Mecklenburg-Vorpommern sind wir noch nicht so bekannt, das wurde deutlich und da besteht Nachholbedarf“, sagte Keller. Außerdem fiel auf, so Keller, dass bedeutende Persönlichkeiten aus der Geschichte und Gegenwart Eutins von vielen nicht mit der Stadt in Verbindung gebracht wurden. „Vielleicht wurde diese Thema auch einfach noch nicht gut genug gespielt und bedient“, mutmaßte Keller. 70 Prozent gaben an, keine der genannten Personen zu kennen. Auf Platz eins mit niedrigen 9,7 Prozent landete Carl Maria von Weber. Auf Platz 2 Schauspieler und Sänger Axel Prahl (9,2 Prozent), gefolgt von Singer-Songwriter Wincent Weiss (7,9 Prozent), Katharina der Großen (5,1 Prozent) und Johann Voss (4,9 Prozent).

Im Bekanntheitsgrad liegt Eutin vor großen anderen Städten Schleswig-Holstein

Eine Tatsache freute Keller abschließend: „Wir liegen bei den aus Schleswig-Holstein Befragten in Sachen Bekanntheit vor Kiel und Lübeck ebenso vor Plön, Malente, Neumünster und Neustadt.“ Bis Monatsende soll die Analyse abgeschlossen sein. Danach werde der sogenannte Markenkern herausgearbeitet und anschließend werde ein Wettbewerb gestartet, an dessen Ende eine Marke mit Logo, Corporate Design und Markenwächter stehe.