Eutin 08 wird Regionalligist

Eutin 08 spielt in der nächsten Saison in der Regionalliga-Nord. Mit einen 2:0 (0:0) gegen den Bremer SV sicherten sich die Rosenstädter gestern Abend vor 450 Zuschauern vorzeitig den Aufstieg. Zweiter Aufsteiger ist Altona 93, die sich gestern Abend im Parallelspiel mit einem 1:0 (1:0) gegen Eintracht Northeim durchsetzten. „Jetzt wird gefeiert“, freute sich Trainer Hans-Friedrich „Mecki“ Brunner mit Tränen der Freude in den Augen. Mannschaft und Fans feierten lange ausgelassen. Seite 9



von Michael Kuhr

erstellt am 31.Mai.2017 | 13:22 Uhr