Eutin 08 will weiter punkten

von Harald Klipp

erstellt am 03.Nov.2017 | 19:04 Uhr

Lars Callsen hofft auf weitere Punkte: „Wir wollen den Elan aus dem letzten Spiel mitnehmen und den Anschluss weiter verkürzen“, sagte der Trainer des Regionalligisten Eutin 08 mit Blick auf die Nicht-Abstiegsplätze. Seine Mannschaft empfängt am heutigen Sonnabend um 15 Uhr die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig.

Callsen kündigte Veränderungen in der Startelf an, zumal Patrick Bohnsack nach seiner gelb-roten Karte aus dem Lüneburg-Spiel gesperrt ist. Für ihn wird wahrscheinlich Freddy Kaps auf die rechte Seite rücken. Wer für ihn auf der linken Position in die Startelf kommt, wollte das Trainergespann und Sönke Meyer und Tim Brunner erst nach dem Abschlusstraining entscheiden. Gestern Abend entschied sich auch erst, ob Torwart Lennart Weidner wieder in den Kader rücken kann. Allerdings gab Lukas Benner nach seiner überragenden Leistung beim Sieg gegen Lüneburg keinen Grund auf dieser Position zu wechseln.

In der Innenverteidigung spielen wieder Moritz Achtenberg und Dennis Voß, damit Kapitän Christian Rave seine Offensivqualitäten einbringen kann. Callsen erwartet mit Eintracht Braunschweig II einen spielstarken und engagierten Gegner. „Wir müssen wieder diesen Teamgeist wie zuletzt bringen, wo jeder dem anderen geholfen hat“, forderte er. Braunschweig steht mit 19 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz im gesicherten Mittelfeld. Zuletzt trotzte die Mannschaft dem Tabellendritten VfL Wolfsburg II ein 2:2-Unentschieden ab.

Mit Trainingsbeteiligung und -intensität war Callsen erneut zufrieden. „Da ist richtig Dampf drin. Die Spieler sind heiß und ziehen voll mit. Wenn wir dieses Engagement wieder auf den Platz bringen, ist alles drin“, sagt Callsen. Mit einem weiteren Sieg könnten die Eutiner die ungeliebte rote Laterne abgeben.