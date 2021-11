Fussball-Oberliga Süd : Eutin 08 will Rückenwind vom Dornbreite-Spiel nutzen

Am Sonntag wollen die Eutiner ab 14 Uhr beim VfB Lübeck II die Hinspielniederlage wettmachen.

Das Dornbreitespiel hat uns ein wenig Rückenwind gegeben“, hofft Denis Jaacks. Er reist am Sonntag mit den Oberligafußballern von Eutin 08 zum VfB Lübeck II, das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen. Der Nachwuchs des Regionalligisten VfB Lübeck ist ein schwerer Gegner, der sich im Hinspiel in Eutin glücklich mit 1:0 Toren durchgesetzt hat. So lief das Hin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.