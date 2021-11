Fussball-Oberliga Süd : Eutin 08 reist zum großen Favoriten SV Todesfelde

Eutiner absolvieren am Sonntag in Todesfelde ihr letztes Spiel des Jahres.

An das Hinspiel haben die Oberligafußballer der Sportvereinigung Eutin 08 keine guten Erinnerungen. Sie verloren gegen den SV Todesfelde mit 0:5(0:3) Toren. Das Ergebnis sei zu hoch ausgefallen, meinte seinerzeit Trainer Dennis Jaacks. Er hofft, dass seine Mannschaft am Sonntag ab 15 Uhr in Todesfelde ein besseres Resultat erreicht. Erkälteter Trainer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.