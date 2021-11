Fussball-Oberliga Süd : Eutin 08 reist zum großen Favoriten

Eutiner absolvieren am Sonntag beim SV Todesfelde ihr letztes Spiel des Jahres.

von Harald Klipp

26. November 2021, 17:44 Uhr

An das Hinspiel haben die Oberligafußballer der Sportvereinigung Eutin 08 keine guten Erinnerungen. Sie verloren gegen den SV Todesfelde mit 0:5(0:3) Toren. Das Ergebnis sei zu hoch ausgefallen, meinte seinerzeit Trainer Dennis Jaacks. Er hofft, dass seine Mannschaft am Sonntag ab 15 Uhr in Todesfelde ein besseres Resultat erreicht.

Die Vorzeichen sind jedoch ungünstig, denn der Trainer ist buchstäblich verschnupft. Er hat sich eine Erkältung eingefangen. Und auch in der Mannschaft litt die Trainingsbeteiligung darunter, dass Spieler wegen Erkältung ausfielen. „Es sieht personell sehr dünn aus. Wir werden am Sonntag sicher nur drei oder vier Spieler auf der Bank haben“, vermutet Dennis Jaacks.

Die Eutiner belegen in der Südstaffel der Oberliga nach zwölf Spielen den neunten und vorletzten Rang. Dabei steht ein Torverhältnis von 15:34 zu Buche. Besonders bitter war die 1:6-Klatsche beim VfB Lübeck II, als sich die Mannschaft offensichtlich viel vorgenommen hatte, aber von den Lübeckern auseinandergespielt worden war.

Beim SV Eichede vor 14 Tagen machte Eutin 08 einen besseren Eindruck, gab sich nicht auf, zog aber dennoch mit 2:5 Toren klar den Kürzeren. In Todesfelde sind die Eutiner krasse Außenseiter. Der SV Todesfelde will in die Regionalliga aufsteigen und ist zusammen mit dem SV Eichede das dominierende Team der Oberliga Süd.

Ein herausragender Spieler bei den Gastgebern ist Morten Liebert, der mit 14 Treffern die Torjägerliste der Liga anführt. Neben ihm gehören die früheren Eutiner Luca Sixtus, Christian Rave und Torwart Fabian Landvoigt zu den auffälligsten Akteuren der Mannschaft.

Mit einem Sieg gegen Eutin 08 würde der SV Todesfelde den an diesem Wochenende spielfreien SV Eichede überholen und sich auf den ersten Platz vorschieben.

Bereits abgesagt worden ist die Partie des SV Preußen Reinfeld gegen den FC Dornbreite. Grund sind einige bestätigte Coronafälle bei den Lübeckern.