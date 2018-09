Eutin 08: Jubel der Erleichterung

Rosenstädter holen sich beim verunsicherten TSV-Lägerdorf einen klaren 3:0-Sieg (0:0) /

von shz.de

09. September 2018, 11:34 Uhr

Eutin 08 hat in der Fußball-Oberliga seinen zweiten Saisonsieg gefeiert und sich somit weiter von den bedrohten Tabellenplätzen entfernt. Die Eutiner gewannen beim TSV Lägerdorf verdient mit 3:0(0:0) Toren.

Die Gastgeber hatten in der vergangenen Woche ihren Trainer gewechselt und waren zunächst nur auf Schadensbegrenzung aus. Eutin 08 dominierte und hatte deutlich mehr Ballbesitz, war aber in Tornähe zu unentschlossen. „Da fehlte die Präsenz im gegnerischen Strafraum“, erläuterte Co-Trainer Tim Brunner.

Auf der Gegenseite ließ die Gästedefensive nichts zu, so dass die erste Halbzeit ohne zwingende Chancen verlief. Dennoch hatten die Eutiner eine Schrecksekunde: Dennis Sauer verletzte sich und musste gegen Moritz Achtenberg ausgewechselt werden. Während Achtenberg in die Innenverteidigung ging, übernahm Nico Bruns die Sechserposition.

Nach der torlosen ersten Halbzeit verstärkte Eutin 08 im zweiten Durchgang den Druck und ging in der 55. Minute durch einen Sonntagsschuss in den Winkel von Florian Ziehmer in Führung. „Das war der Brustlöser“, sagte Brunner später. Eutin 08 kam immer besser in die Partie und erspielte sich Chancen.

Die Entscheidung für die Gäste fiel binnen vier Minuten. Zunächst erhöhte Thies Borchardt mit einem direkten Freistoß in der 70. Minute auf 2:0, vier Minuten später war der erst kurz zuvor eingewechselte Kevin Hübner mit dem 3:0 zur Stelle. In der restlichen Spielzeit agierte der TSV Lägerdorf etwas offensiver und bot den Eutinern Räume für Konter. Weitere Treffer fielen jedoch nicht, der Sieg der Gäste blieb ungefährdet.

„Das war kein glanzvoller, aber ein verdienter Sieg. Wichtig war uns, dass wir zu Null gespielt haben. Insofern können wir zufrieden die Heimreise antreten“, sagte Tim Brunner.